Cómo ver hoy en vivo las imágenes del cometa 3I/ATLAS de la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) se prepara para un evento astronómico de alto impacto mediático y científico: la difusión de las imágenes en vivo y en tiempo real del cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar único.

Así se pueden ver en vivo las imágenes del cometa 3I/ATLAS

La NASA convocó a una presentación especial para compartir los datos e imágenes capturados por sus misiones, con lo que abre una ventana al seguimiento de este cuerpo celeste que atraviesa el espacio cósmico.

La imagen inédita del cometa 3I/ATLAS que se tomó el 28 de octubre desde el telescopio Discovery del Observatorio Lowell (Fuente: Qicheng Zhang/Observatorio Lowell)

Para quienes deseen ver la transmisión en directo y acceder a las imágenes del cometa 3I/ATLAS en vivo, la NASA dispuso múltiples plataformas digitales.

El evento está programado para el miércoles 19 de noviembre a las 15 hs del Este. Los canales oficiales para seguir la cobertura en vivo incluyen:

NASA+ y la NASA app

El sitio web oficial de la agencia

El canal de YouTube de la NASA

Amazon Prime

Esta variedad de plataformas de streaming de la NASA asegura que el público interesado alrededor de todo el mundo pueda acceder fácilmente al material visual y a los comentarios de los expertos de la agencia sobre el recorrido del cometa 3I/ATLAS dentro del sistema solar.

Esta es una imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS tomada por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

Los detalles de la transmisión en vivo del cometa 3I/ATLAS de la NASA

El evento, que se lleva a cabo desde el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, en Maryland, cuenta con la participación de varias figuras clave de la agencia espacial, que brindarán contexto sobre las imágenes y el significado de los datos recopilados.

Entre los participantes de la transmisión en vivo del cometa 3I/ATLAS se encuentran:

Amit Kshatriya , administrador asociado de la NASA.

, administrador asociado de la NASA. Nicky Fox , administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas (Science Mission Directorate).

, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas (Science Mission Directorate). Shawn Domagal-Goldman , director interino de la División de Astrofísica.

, director interino de la División de Astrofísica. Tom Statler, científico principal de cuerpos pequeños del sistema solar.

El objeto interestelar fue detectado en julio de 2025

Lo que dice la NASA sobre el enigmático objeto espacial

El cometa 3I/ATLAS fue detectado el 1° de julio por el observatorio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un proyecto financiado por la NASA.

La relevancia científica radica en que es apenas el tercer objeto identificado en la historia en haber ingresado al sistema solar desde otro punto de la galaxia.

Aunque el cometa no representa ninguna amenaza real para la Tierra y su punto más cercano estará a 170 millones de millas del planeta, su trayectoria lo llevó a pasar a 19 millones de millas de Marte a principios de octubre.

La capacidad de las misiones científicas de la NASA de Estados Unidos permitió observarlo “casi todo el tiempo”, con instrumentos complementarios desde distintas direcciones, que incluyen tanto naves espaciales como observatorios terrestres.

El cometa 3L/ATLAS pasará lejos de la tierra (Fuente: NASA/JPL-Caltech)

Además, la agencia destinó una vía específica para la prensa, que podrá participar virtualmente como profesionales. Los interesados deben enviar sus datos a molly.l.wasser@nasa.gov hasta dos horas antes del inicio de la transmisión.

Por otro lado, todo el público puede interactuar y enviar preguntas en tiempo real a través de las redes sociales usando el hashtag #AskNASA.