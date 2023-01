Comparó los salarios entre Londres y San Francisco y generó sorpresa

escuchar

Cuando una persona busca una oportunidad laboral, Estados Unidos y Reino Unido parecen opciones atractivas. Si bien en ambos se puede conseguir calidad de vida y crecimiento profesional, siempre hay ventajas y desventajas. Recientemente, se hizo viral el caso de una mujer que trabajó en Nueva York durante años, y luego se mudó a Londres para continuar con su carrera. No obstante, en su último cambio de residencia comparó su sueldo y la diferencia resultó abismal.

La mujer, que se identificó a sí misma como Tory, compartió en su cuenta de TikTok, su experiencia al vivir en San Francisco, California. Según dijo, en Estados Unidos el ambiente no es tan relajado como en Europa. “Creo que la mayoría de las personas están preocupadas por la falta de estabilidad o balance”, comienza en una grabación en su perfil de la red social.

Una gerente de producto comparte las principales diferencias entre Londres y Estados Unidos

Aunque la gerente de producto reconoce que esto no es malo, sus colegas y amigos de la nación norteamericana son más reacios a desconectarse durante el día. Además, también toman menos vacaciones y sufren de un estrés mayor, al menos según su testimonio. Asimismo, los beneficios laborales tendrían marcados contrastes, dado que en Estados Unidos sus vacaciones disminuyen, al igual que el periodo del permiso de maternidad. Tener alguna asistencia médica también sería más costoso, debido a la manera en que funciona el sistema de salud.

En el primer punto, en Estados Unidos no se contemplaría un periodo de vacaciones pagadas. No obstante, esto no quiere decir que no existan, sino que cada empresa llega a acuerdos independientes. En Reino Unido serían 28 días por norma, pero no se impone que haya vacaciones pagadas por parte del empleador, según muestra el mapa interactivo de World Policy Center.

Un detalle adicional que le llamó la atención a la creadora de contenido es que en la oficina de Londres todo el personal acudía de forma presencial. No obstante, en San Francisco se prioriza la modalidad remota. Cabe destacar que, como un efecto colateral, el auge de la pandemia de Covid-19 también detonó el trabajo en casa, que en algunas compañías persiste hasta nuestros días.

La diferencia abismal de salarios entre Londres y San Francisco

La mujer enfatizó que, pese a que se mantuvo en su empresa, sin mejorar de posición y únicamente con otra sede, su salario subió el 80% respecto a lo que percibía en Londres. “Responder es bastante impactante. Sin embargo, no estoy segura de que el costo de vida marque una diferencia tan grande”, escribió luego de que una persona le pregunto cuál había sido la diferencia de sueldos.

Una gerente de producto expuso una brecha salarial entre Londres y Estados Unidos

En los comentarios, la comunidad virtual hizo eco de este último punto: “El Reino Unido es famoso por sus salarios relativamente bajos, pero solo ha empeorado en los últimos 12 años”; “¿Tienes un 80% más de dinero en el banco después de tus gastos? Porque ese es el verdadero beneficio”, reflexionó otro usuario. Un tercero dejó su comentario final: “Es mejor ganar 80.000 en Europa como Alemania que ganar 150.000 en San Francisco o Nueva York. Y no exagero”.

El costo de vida en ambos países depende en una medida de factores que se pueden controlar, tales como el estilo de vida de una persona o la ciudad de residencia. No obstante, hay otros que fluctúan con la propia economía. Incluso la moneda es distinta. En Inglaterra se usa la libra esterlina y en Estados Unidos, el dólar estadounidense.

Datos Mundial, una plataforma que compara diferentes países, hizo un análisis sobre Reino Unido y Estados Unidos. En un ranking donde asignó 0 como una puntuación “mala” y 100 como “muy buena”, enlistó lo siguiente:

Estabilidad política

Reino Unido: 78

Estados Unidos: 65

Derechos civiles

Reino Unido: 91

Estados Unidos: 82

Salud

Reino Unido: 78

Estados Unidos: 71

Clima

Reino Unido: 6

Estados Unidos: 66

Coste de vida

Reino Unido: 34

Estados Unidos: 37

