Es de EE.UU., descubrió la salud pública en España y su comparación se viralizó

Estados Unidos es uno de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, no cuenta con una cobertura sanitaria universal. En esa nación, la sanidad la gestionan las empresas privadas y compañías de seguros. Para quienes son de EE.UU. y luego visitan países con estructuras sanitarias completamente distintas, la diferencia podría significar un choque cultural. Después de vivir un tiempo en España, una joven oficinista estadounidense notó que uno de los principales contrastes había sido, precisamente, el sistema de salud. Desde su experiencia, abordó cómo es el de cada país y listó los motivos por los que uno “le cambió la vida”.

En un video en su cuenta de TikTok @kimnaps, la mujer estadounidense, identificada como Kim, analizó los contrastes entre el sistema médico de Estados Unidos y España. En un primer video, aclaró cómo era la situación para los norteamericanos. “Si eres residente o ciudadano estadounidense, hay básicamente dos maneras de conseguir un seguro médico: a través de tu trabajo, el de tu pareja, o puedes comprarlo”, detalló.

En su comparación, la joven aclaró que en su país natal la salud no es pública, por lo que las consultas tienen un costo elevado para los que no están asegurados. Desde su perspectiva, esto es algo difícil de entender para muchos extranjeros, ya que en sus lugares de residencia “la salud es un derecho humano”. Asimismo, expuso que hay algunos trabajos donde no ofrecen cobertura sanitaria. Algunos ejemplos pueden ser el de un comerciante minorista, o en empleos a tiempo parcial.

Como oficinista en Estados Unidos, la empresa cubría cierta parte de sus servicios de salud. No obstante, la fila de gastos era más larga: “Yo tenía que pagar US$300 al mes de mi sueldo”, pero esto no era todo, ya que también debía costear una parte cada que tenía una consulta médica. A esto se le llama copago, que es básicamente una cantidad fija asignada que se debe remunerar para determinados servicios con especialistas.

“Pago US$60 para ir al ginecólogo y luego me mandan a hacer pruebas y me facturan US$150. Todo esto es con seguro”, añadió. A pesar de que reconoció que había planes de seguros médicos más accesibles, estos “no cubren nada en absoluto, y muchos doctores no los aceptan”. Este sistema, afirmó, crea una dependencia al trabajo.

¿Cómo es la salud pública en España?

Del otro lado del mundo, en España, la experiencia de Kim fue completamente distinta. “Mis amigos que tienen acceso a esto, nunca volverán a Estados Unidos (…). Puede (el seguro médico) cubrir cirugías, embarazos, visitas de emergencia, consultas y no pagas copago”, expresó.

Mientras se encontraba en ese país sufrió una fuerte faringitis. No obstante, ante el temor por el precio de la factura si visitaba al médico, decidió no atenderse, hasta que sus amigos le contaron cómo funcionaba el sistema público. La creadora de contenido tuvo un incidente más, en verano de 2020 tuvo Covid-19, y acudió al hospital para recibir tratamiento, sin tener que pagar nada.

“No puedo enfatizar lo mucho que cambió mi vida. De verdad, en los EE.UU., la salud es una preocupación constante, que te estresa 24/7″, reflexionó en el cierre de su clip.

De acuerdo con el estudio: Análisis del sistema sanitario de Estados Unidos de América, salud y negocio, publicado en 2021 en la Revista Sanitaria de la Investigación, 45 millones de personas carecían ese año de alguna prestación sanitaria. Tras un extenso análisis, los especialistas llegaron a la conclusión de que la cobertura sanitaria universal aún estaba lejos de conseguirse en Estados Unidos. Asimismo, se consideró que la falta de una red de atención pública, junto a todas las organizaciones privadas que deben gestionar el dinero, derivan en la falta de protección especialmente a las personas de escasos recursos.

