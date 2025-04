Compró un cuadro en una tienda de segunda mano y lo vendió en US$34.800: cuál es su secreto

Las historias sobre la compra de artículos baratos que luego resultan ser reliquias abundan en las tiendas de segunda mano de Estados Unidos. Dada la urgencia que algunas personas tienen por deshacerse de ciertos artículos que les estorban en casa, en ocasiones olvidan revisar el verdadero valor de los mismos; pero precisamente ese detalle le dio una buena cantidad de dinero a la tiktoker @marisamacy.

La historia del cuadro de menos de US$3 que resultó valer más de US$30.000

La joven Marisa Alcorn (@marisamacy) y su prometido Aaron Headlee, originarios de Oakwood (Ohio), pasaron recientemente una tarde como “caza-ofertas”. Al estar tan entusiasmados por la fecha de su boda, la pareja no escatimó en todos aquellos ahorros que pueden ser mejor aprovechados en su vida diaria en lugar de su fiesta.

Al tener en cuenta lo anterior, Marisa y Aaron fueron a tiendas de segunda mano para buscar artículos de probable interés. Sin embargo, en la última tienda, Marisa notó un cuadro de pared que le llamó la atención.

Compra cuadro en tienda de segunda mano y vale una fortuna.mp4

Si bien la pareja no estaba en búsqueda de piezas de arte en particular, Marisa se interesó en la obra gracias a su ojo de fotógrafa. “Fue un golpe de suerte, porque me percaté del cuadro cuando ya íbamos a subir al coche. Pagué US$2.90, pero mientras me lo trasladaba me di cuenta de que tenía una placa en la parte inferior con el nombre de Johann Berthelsen”, declaró la joven en entrevista con WDTN.

Con la ayuda de valuadores locales, Marisa aprovechó la oportunidad que el antiguo dueño de la pintura dejó pasar @marisamacy vía TikTok

A través de su cuenta de TikTok, la compradora dijo que con el nombre de la placa se dio a la tarea de buscar valuadores y autentificadores mediante Google y Facebook. Si bien la idea original de Marisa era desmontar el cuadro para usar el marco, cambió rápidamente de parecer cuando los expertos en antigüedades de la Galería de Arte Caza Sikes, le hicieron notar la fama del pintor Johann Berthelsen; y a su vez, estimaron que la pieza que Alcorn tenía en su poder valía alrededor de $34.784.

El destino de Marisa y Aaron luego del hallazgo del cuadro que valía miles de dólares

La pareja compuesta por Marisa y Aaron vendió el cuadro de Berthelsen, pero todavía tiene algunos detalles pendientes de su boda, misma que celebrarán en 2026. Tras su historia viral con el cuadro y su exitosa venta, los futuros esposos no dejan de ir a tiendas de segunda mano para continuar la labor de rescate de piezas invaluables.

A través de TikTok, Marisa también cuenta que encontró el vestido de novia perfecto en una tienda de donaciones, por el cual, pagó únicamente US$2.65. Por si fuera poco, la futura esposa de Aaron dijo que encontró unos aretes de Tiffany & Co. en sólo US$0.34, cuando en realidad, su valor original era de US$430.

¿Quién fue el pintor Johann Berthelsen y por qué sus obras son tan valiosas hoy en día?

Johann Berthelsen (1883–1972) fue un pintor impresionista estadounidense de ascendencia danesa. En su momento, fue conocido por pintar paisajes urbanos de Nueva York cubiertos de nieve, así como de ciertos atardeceres característicos del estado.

Aunque durante su vida fue relativamente reconocido, con los años su obra ganó gran valor por su estilo nostálgico y técnica delicada, convirtiéndolo en un pintor codiciado por coleccionistas de arte. Se estima que muchas de las piezas originales de Berthelsen valen entre US$1.890 y US$40.000.

Las piezas de este pintor estadounidense todavía son tenencia entre los coleccionistas @marisamacy vía TikTok

La historia de Marisa y el cuadro de Johann Berthelsen se volvió viral debido a la sencillez y naturalidad de toda la situación. Probablemente, esto inspire a las personas a revisar mejor todo aquello que encuentren en una tienda de segunda mano.