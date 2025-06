Con cautela, Chelsea vence 2-0 a Los Angeles FC en debut en el Mundial de Clubes

A ritmo cauteloso pero disciplinado, los jóvenes del Chelsea se impusieron este lunes por 2-0 ante un Los Angeles FC empeñoso pero falto de definición, en el debut de ambos en el Grupo D del Mundial de Clubes.

Ante un semivacío Mercedes Benz de Atlanta, en el sureste de Estados Unidos, el portugués Pedro Neto abrió la jornada a los 33 minutos, tras recibir un pase filtrado que aniquiló a la defensa y dejó a Lloris sin nada que hacer.

Selló el triunfo su estrella y campeón mundial Enzo Fernández, quien recibió el balón a los 79 en la puerta del arco y no desperdició.

El campeón de todas las copas europeas asedió constantemente a su rival, pero probablemente controló el ritmo, considerando los 31ºC y baja humedad del verano estadounidense, que deshidratan.

The Black and Gold intentó reorganizarse y armar desde el medio campo, provocando faltas rivales. El francés Bouanga brilló en el ataque y complicó al golero Sánchez, pero no logró empujarla al arco.

Después de este duelo, el 20 de junio Chelsea visitará al Flamengo en Filadelfia y el LAFC se batirá con el Esperance Sportive de Túnez en Nashville.

mav/cl