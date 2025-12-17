Jake Paul revela quién es el boxeador de raíces latinas con el que prefiere no pelear: “Ese tipo es diferente”

A días de afrontar el reto más exigente de su carrera en el boxeo internacional como rival de Anthony Joshua, Jake Paul reconoció que existe un peleador de raíces latinas al cual no estaría dispuesto a enfrentar, al considerar que no tendría posibilidades reales de salir vencedor. Se trata, además, de uno de los deportistas que más admira.

Quién es el boxeador de raíces latinas al que Jake Paul no quiere enfrentar

Luego de medirse ante nombres como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr., Jake Paul aseguró que David Benavidez es uno de los pocos rivales con los que no se subiría al ring en esta etapa de su carrera, según declaró en entrevista con ESPN.

David Benavidez es el boxeador al que Jake Paul no se quiere enfrentar (IG @benavidez300)

“Hay una lista muy corta de personas con las que no pelearía, y David Benavidez está en esa lista”, afirmó el influencer y boxeador.

Paul calificó al mexicoamericano, conocido como el Mexican Monster, como su peleador favorito para ver en acción y explicó que conoce lo suficiente su estilo como para saber que un combate ante él sería desfavorable.

“Es diferente. Su poder, su velocidad, su resistencia y su presión constante lo hacen único. Tus golpes no le hacen daño y su guardia es prácticamente impenetrable”, señaló Paul.

El estadounidense reconoció que su confianza lo ha llevado a aceptar retos complejos, como el combate ante Joshua, pero admitió que no visualiza posibilidades para derrotar a Benavidez, motivo por el cual descartó cualquier enfrentamiento futuro.

“Puedes golpearlo todo lo que quieras y no lo afecta. Algunas personas están hechas de otra manera, y él es una de ellas”, añadió.

Cómo se prepara Jake Paul para enfrentar a Anthony Joshua

De cara a su combate contra Anthony Joshua, Paul aseguró que ha intensificado su preparación física y técnica respecto a peleas anteriores. Para ello, entrenó con boxeadores de peso completo como Jared Anderson y Lawrence Okolie, con el objetivo de adaptarse al poder y resistencia del británico.

La pelea entre el creador de contenido y el excampeón internacional se llevará a cabo en Miami (Facebook/Jake Paul)

Además, explicó que ha trabajado el aspecto táctico mediante el análisis de combates pasados de Joshua ante Andy Ruiz, Daniel Dubois y Oleksandr Usyk, de donde asegura haber identificado patrones de vulnerabilidad.

“Joshua ha perdido contra peleadores más pequeños y ágiles. Esa es su debilidad”, comentó Paul en el programa MVP UNCUT: Jake Paul vs. Anthony Joshua | 2 Weeks Out.

En esta ocasión, Paul llega con desventaja física a su enfrentamiento con Joshua, ya que el británico tiene una estatura de 6,6 pies (casi dos metros de altura), mientras que Paul mide 6,1 pies (1.85 metros). De igual manera, el británico registró un peso de 252 libras (114 kilos), mientras que Jake llegó hasta las 200 libras (90 kilos), una diferencia de más de 20 kilos, según lo publicado por TUDUM.

Cuándo y dónde ver la pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul se disputará el 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida. La función iniciará a las 20 horas (tiempo del Este de Estados Unidos) y será transmitida de forma exclusiva a través de Netflix.

Jake Paul y Anthony Joshua confirmaron su pelea para el mes de diciembre en Miami (Instagram/@jakepaul)(Instagram/@anthonyjoshua)

La cartelera incluirá seis combates previos en distintas divisiones, entre los que destaca el duelo entre Anderson Silva y Tyron Woodley.