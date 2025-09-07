Con gol del argentino Ponce, Houston le empata a LA NACION Galaxy en la MLS

El Houston Dynamo obtuvo el sábado su noveno empate de la temporada de la MLS al igualar 1-1 con Los Angeles Galaxy de local, con un tanto del argentino Ezequiel Ponce.

Ponce, de 28 años y en su segunda temporada con el Dynamo, marcó su octavo gol del año en la MLS al abrir la cuenta en el partido jugado en el Shell Energy Stadium, en Houston.

Cuando el local celebraba la victoria, el campeón Galaxy llegó al empate en el minuto 90+8 cuando el uruguayo Lucas Sanabria aprovechó la última ocasión del juego para decretar el 1-1 con remate picado de cabeza.

"Buscamos un resultado positivo, presionamos todo el partido y estamos contentos por el resultado", comentó Sanabria a Apple TV.

Con esta igualdad, Houston llega a 33 puntos y marcha en la décima posición de la Conferencia Oeste con dos puntos menos que San José Earthquakes, quien ocupa el último puesto de clasificación a la postemporada.

En otro resultado de este sábado en el Oeste, St. Louis y FC Dallas empataron 1-1 en el Energizer Park, en St. Louis.

El brasileño Celio Pompeu abrió el marcador para el local al minuto 32 y dos minutos más tarde Petar Musa igualó para Dallas.

Ambos equipos se encuentran fuera de puestos de playoffs y en una lucha contra el tiempo para llegar a ellos.

En el tercer partido de este sábado, Chicago Fire se impuso 3-2 al New England Revolution con goles de Jonathan Bamba, Philip Zinckernagel y Hugo Cypers.

Por New England, Peyton Miller y el español Carles Gil descontaron en los minutos finales.

La jornada de la MLS de este fin de semana se completará el domingo con el duelo entre Sporting Kansas City y Austin FC en el Children's Mercy Park, en Kansas City.

