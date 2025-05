Con la duda de Suárez, Inter Miami busca seguir escalando puestos en MLS

Con la probable baja de Luis Suárez, el Inter Miami de Lionel Messi visita el sábado al Minnesota United en la duodécima fecha de la liga norteamericana (MLS), que también depara una amarga reedición de la pasada final entre Galaxy y Red Bulls.

En el Allianz Field de Minnesota, el Inter dará inicio a un exigente calendario de seis partidos en tres semanas antes de concentrarse en el reto del Mundial de Clubes de la FIFA.

La escuadra de Messi pretende recuperar el liderato de la Conferencia Este después de pasar "el duelo" por la eliminación de la semana pasada en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Vancouver Whitecaps.

"Esta semana trabajamos con otro ánimo, con otro espíritu. Lo que pasó, pasó. El duelo ya lo hicimos y ahora enfocarnos en la MLS", pidió el viernes el entrenador argentino Javier Mascherano, sin ocultar que la frustración por esa rotunda derrota afectó incluso a Messi.

"Leo es un animal competitivo. Es normal. Quienes lo conocemos desde hace tiempo sabemos de su exigencia, no solamente consigo mismo sino con todo lo que lo rodea, pero está bien", dijo El Jefecito sobre su compatriota.

Messi, que suma cuatro goles y dos asistencias en siete jornadas disputadas, podría variar su posición para reemplazar a su socio uruguayo Luis Suárez, cuya participación el sábado está en el aire por asuntos personales.

El Pistolero "ha tenido que viajar por motivos personales y veremos si llega o no" al partido, se limitó a decir Mascherano.

El argentino Tadeo Allende y el haitiano Fafà Picault también tienen papeletas para ocupar la punta de ataque frente al rocoso Minnesota United, segundo clasificado del Oeste con 19 puntos.

El Inter, de su lado, es cuarto del Este con 21 unidades, tres menos que el líder, Columbus Crew, pero con un partido pendiente de disputar.

- Las expectativas para el Mundial -

Con opciones limitadas en ataque, Mascherano avanzó que están rastreando el mercado en busca de "uno o dos jugadores de refuerzo en la parte ofensiva" de cara al Mundial de Clubes, que el Inter inaugurará frente a su público en Miami el 14 de junio ante el egipcio Al-Ahly.

Sobre sus expectativas en el torneo, el joven técnico matizó unas recientes declaraciones de su jugador Sergio Busquets en las que admitió que el Inter "no está al nivel" para pelear por ese título.

"Entiendo lo que quiso decir. No nos ilusionamos con ganar el Mundial de Clubes, sería iluso. Esa es la realidad. Pero eso no implica que no vamos a hacer todo lo posible para hacer un muy buen Mundial", afirmó Mascherano.

"Entiendo que él quiso decir que hacer un buen Mundial es tratar de pasar la fase de grupos y después ver qué pasa", dijo el argentino sobre su excompañero en el Barcelona.

- Finalistas en horas bajas -

También el sábado, Los Angeles Galaxy y New York Red Bulls se reencontrarán cinco meses después de la última final de la MLS en una situación diametralmente opuesta.

El Galaxy, que recuperó el trono de la liga con un triunfo por 2-1, no ha vuelto a ganar un solo partido desde entonces.

La escuadra angelina está hundida en el pozo de la clasificación, con tres empates y ocho derrotas, con el juego y ánimo por los suelos ante la ausencia de su estrella, el español Riqui Puig.

Las otras figuras, el brasileño Gabriel Pec y el alemán Marco Reus, han sido incapaces de asumir el liderazgo de un equipo construido alrededor de Puig, el jugador que más contacto tuvo con la pelota de la pasada temporada en la MLS con un amplio margen sobre el resto.

El ex mediapunta del Barcelona, que sumó 13 goles y 15 asistencias, aún tiene por delante unos meses de recuperación de la grave lesión de ligamentos que sufrió a finales del año pasado.

Red Bulls, de su lado, también atraviesa por un gris arranque de campaña que lo sitúa en la décima plaza del Este, fuera de la zona de acceso a playoffs.

