Con una pintura, Messi guía el triunfo del Inter en la MLS y rinde tributo a Alba

Con dos goles de Lionel Messi, uno de ellos de gran factura, Inter Miami venció 4-0 a Atlanta United este sábado en un partido pendiente de la MLS en que el club floridano rindió tributo al lateral español Jordi Alba, quien se retirará del fútbol al final de temporada.

El astro de 38 años cerró con una gran actuación una semana llena de incertidumbre, luego de que se hubiera entrenado varios días con la selección argentina pero se ausentara en el amistoso del viernes ante Venezuela (triunfo argentino 1-0) en Miami.

El Diez fue baja de último minuto con los campeones del mundo pero fue titular con Las Garzas, que con el triunfo llegaron a 62 puntos a falta de una jornada para el fin de la fase regular, las mismas unidades que FC Cincinnati.

Los naranja y azul, sin embargo, son segundos en la clasificación de la Conferencia Este por mayor cantidad de triunfos, el primer ítem de desempate en la liga norteamericana.

Philadelphia Union lidera la zona con 66 unidades.

El capitán del cuadro rosa, ya clasificado a playoffs, firmó sus anotaciones 25 y 26 de la campaña, que lo situaron líder en solitario de la tabla de artilleros, con dos dianas más que su rival por la bota de oro, el franco-gabonés Denis Bouanga, de Los Angeles FC.

La estrella albiceleste dio un recital frente a algunos de sus compañeros de la selección argentina que asistieron al Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, para observar el encuentro.

Argentina jugará el martes otro amistoso en Florida, contra Puerto Rico, sin que esté clara la presencia de su máxima figura.

Messi anotó al minuto 39 con un estupendo remate cruzado desde el borde del área y al 87 luego de una perfecta habilitación de Jordi Alba que culminó con una definición de zurda.

Despedida de Alba

El lateral español, que esta semana anunció que se retirará al final de temporada, fue homenajeado por el Inter al término del juego.

Su despedida se suma a la del talentoso mediocentro defensivo Sergio Busquets, quien también colgará los botines al cierre del año, lo que supone el fin de los Cuatro Fantásticos, conformados además por Messi y el uruguayo Luis Suárez.

Fue precisamente Alba, de 36 años, quien anotó el segundo gol para los dirigidos por Javier Mascherano tras un gran pase del capitán, su gran socio en el Inter y el FC Barcelona, al minuto 52.

El exjugador culé definió con un toque suave por encima del arquero, que nada pudo hacer para evitar la diana de la tranquilidad.

En el segundo tiempo, y con un Atlanta United sufriendo el desgaste, el uruguayo Luis Suárez (61') anotó el tercer golazo de la noche con un tiro de primera intención desde fuera del área.

Pese a sufrir las bajas de jugadores clave en su once titular, como el suspendido Maximiliano Falcón y los internacionales Ian Fray y Telasco Segovia, llamados por Jamaica y Venezuela en la fecha FIFA, Inter Miami fue amplio dominador del encuentro.

Atlanta, ya eliminado de la lucha por los playoffs, no pudo contar con el paraguayo Miguel Almirón, quien fue parte de un total de 12 ausencias en su plantel, entre lesiones y citaciones de selecciones.

