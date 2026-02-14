Con una revancha: Jake Paul ya planea su regreso al ring y busca pelearfuera de EE.UU.

Después de que Anthony Joshua le fracturara la mandíbula en diciembre de 2025, Jake Paul se prepara para regresar al boxeo. El retorno sería en 2026, con una revancha ante Tommy Fury, hermano de Tyson Fury, quien lo venció en una de sus primeras peleas profesionales.

Promotora de Jake Paul confirma su regreso al boxeo en 2026

Nakisa Bidarian, CEO de Most Valuable Promotions (MVP) —promotora de la que Jake Paul es copropietario— confirmó en una entrevista con Sky Sports Boxing que el influencer está listo para volver al ring este año y que su regreso sería con una revancha ante Tommy Fury, en una pelea que se realizaría en el Reino Unido.

Jake Paul se enfrentó a Tommy Fury en febrero de 2023 (X @jakepaul)

Según explicó Bidarian, Paul buscaría recuperarse de sus derrotas ante Anthony Joshua y Tommy Fury, este último quien lo superó por decisión en 2023.

“Jake quiere demostrarle al mundo que puede derrotar a Tommy Fury. Antes de Joshua, tenía una sola derrota en su historial y fue justamente contra Tommy. Me encantaría que esa pelea se concrete porque es un barómetro de lo mucho que ha evolucionado Paul”, señaló Bidarian.

El CEO de MVP también aseguró que no cree que Fury haya progresado al mismo nivel que Paul en los últimos tres años, debido a que el boxeador británico no ha estado completamente enfocado en su carrera deportiva.

“Quiere volver. Me pide que empiece a negociar algunas peleas. Creo que entre agosto y noviembre podemos esperar que Jake Paul regrese al ring. Me gustaría verlo pelear en el Reino Unido”, agregó.

Cómo fue la pelea entre Jake Paul y Tommy Fury

En febrero de 2023, Jake Paul cayó por decisión dividida ante Tommy Fury en una pelea pactada a ocho asaltos.

El británico, entonces de 23 años, conectó los golpes más precisos, aunque Paul logró derribarlo en el octavo round.

Jake Paul se recupera de la fractura de mandíbula en su derrota contra Anthony Joshua (X @jakepaul)

Uno de los jueces le dio la victoria a Paul por 75-74, mientras que los otros dos fallaron a favor de Fury por 76-73.

En ese momento, Tommy Fury mantenía un récord perfecto de nueve victorias en nueve peleas, mientras que Jake Paul sufrió la primera derrota de su carrera profesional, que hasta entonces constaba de siete combates.

La pelea, disputada en Arabia Saudita, fue considerada una de las más esperadas entre boxeadores novatos en 2023. Al evento asistieron celebridades como Cristiano Ronaldo, Mike Tyson y el músico Drake, quien apostó US$400.000 a favor de Jake Paul.

Jake Paul sufrió su segunda derrota ante Anthony Joshua y termina con la mandíbula fracturada

El 19 de diciembre de 2025, Jake Paul sufrió su segunda derrota profesional ante el excampeón de peso pesado Anthony Joshua, quien lo venció por nocaut técnico en el sexto asalto, provocándole una fractura de mandíbula.

Anthony Joshua derrotó a Jake Paul en diciembre de 2025 (X @jakepaul)

Durante una entrevista con MVP, Paul reconoció que el proceso de recuperación ha sido complejo, ya que tiene cuatro placas en la mandíbula, lo que incluso le dificulta dormir. Sin embargo, aseguró que su objetivo es sanar por completo para obtener la autorización médica que le permita regresar al ring.