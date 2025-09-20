Conductores de televisión de Estados Unidos se solidarizaron con Jimmy Kimmel tras la suspensión de su programa

Algunos de los conductores más destacados de la televisión estadounidense reaccionaron a la decisión de la cadena ABC de cancelar el programa de entrevistas nocturno Jimmy Kimmel Live. Durante la noche del jueves, Jimmy Fallon, Seth Meyers, Stephen Colbert y Jon Stewart respondieron en vivo con una mezcla de sátira y un tono desafiante.

Tal como informó el medio local The Wall Street Journal, los presentadores aprovecharon la emisión de sus programas nocturnos para responder a la medida contra su colega. Con críticas ácidas y humor dieron apoyo a Kimmel durante sus monólogos, aunque también aseguraron que ellos podrían encontrarse en la mira del presidente Donald Trump.

“Buenos chicos, la gran historia es que Jimmy Kimmel fue suspendido por ABC por presión de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas en inglés), dejando a todos WTF (’What The Fuck’, en inglés)“, comenzó Fallon en su monólogo en Tonight Show y continuó: “No sé qué está pasando y nadie lo sabe. Pero conozco a Jimmy Kimmel y es un tipo decente, divertido y cariñoso, y espero que regrese”.

Además expresó: “Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o de que nos censuren. Pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido como lo haría normalmente”. También se burló de la visita de Trump a Reino Unido y, al mencionar el viaje, una voz en off intervino para dobla su voz y declaró: “Y lucía increíblemente guapo”.

En tanto, Seth Meyers, conductor de Late Night de NBC, abrió su programa cuestionando que la administración del presidente republicano está “tomando medidas drásticas contra la libertad de expresión”, a lo que siguió con sarcasmo: “Y, sin ninguna relación con esto, solo quiero decir antes de empezar que siempre he admirado y respetado al señor Trump”. “Siempre he creído que era un visionario, un innovador, un gran presidente y un golfista aún mejor”, añadió ante la risa del público.

Acto seguido, se proyectaron clips de Trump en los que había anunciado la prohibición de la censura gubernamental y la “restitución” de la libertad de expresión en Estados Unidos, y Meyers remarcó: “Es un privilegio y un honor llamar a Jimmy Kimmel mi amigo, de la misma manera que es un privilegio y un honor hacer este programa todas las noches. Me despierto cada día y doy gracias por vivir en un país que al menos pretende valorar la libertad de expresión Y seguiremos haciendo nuestro espectáculo como siempre lo hemos hecho: con entusiasmo e integridad”.

“Este es un momento crucial en nuestra democracia y todos debemos defender la libertad de expresión. Hay una razón por la que la libertad de expresión está incluida en la Primera Enmienda: está por encima de todas las demás”, dijo después ya en un tono más serio.

El programa de Jimmy Kimmel fue suspendido tras declaraciones sobre la muerte de Charlie Kirk Richard Shotwell - Invision

Por su parte, Jon Stewart inició su programa con banderas estadounidenses, vuelos de aviones caza y una voz presentando “el nuevo ‘Daily Show” y el conductor comentó, a modo de burla, que daría lugar al “manual de Jon Stewart sobre la libertad de expresión en la gloriosa era Trump tras su paso por el programa de Kimmel”.

“¿Está Donald Trump reprimiendo la libertad de expresión?”, le preguntó el presentador a colegas de su programa, a lo que voces robóticas respondieron con ironía: “Claro que no. Los estadounidenses somos libres de expresar la opinión que queramos. Sugerir lo contrario es ridículo”.

Además María Ressa, periodista filipina y ganadora del premio Nobel de la Paz, asistió como invitada al programa donde presentó su nuevo libro “Cómo luchar contra un dictador”.

En último lugar, el comediante Stephen Colbert, del programa The Late Show, transmitido por CBS, catalogó la decisión de ABC como un hecho de “censura flagrante”.

“Ahora bien, independientemente de lo que piensen, eso ya se ha hecho y esto es una debilidad. Es una censura flagrante”, señaló primero, refiriéndose a la cadena, y luego sostuvo: “Con un autócrata no podés ceder ni un ápice. Jimmy, te apoyo a ti y a tu equipo al 100%”.