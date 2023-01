Confesó que desde chica mantiene una molesta costumbre a bordo del avión y se volvió viral: “Creí que era la única”

escuchar

Viajar en avión implica tener que seguir ciertas reglas. No solo porque son requerimientos de las autoridades, sino porque el propio fin de esa reglamentación es salvaguardar la integridad de los pasajeros.

Aun así, hay muchas personas que se niegan a acatar las indicaciones de las azafatas e incluso del piloto. Ese fue el caso de Francina Torres, una joven que tiene un hábito muy peculiar a la hora de subirse a una aeronave para, según expresó, molestar a las asistentes de vuelo.

La joven publicó en su cuenta de TikTok un clip en donde reveló ese hábito. “Yo de pequeña poniéndome el cinturón del avión con la chaqueta encima para que la azafata me regañara porque no me lo ponía y yo decirle que ya lo tenía puesto”, describió en el video, mientras se grababa realizando esa misma acción.

Si bien podría suponerse que al crecer se alejó de esta práctica, agregó que en la actualidad no ha cambiado mucho: “Aún lo hago, es que no lo puedo evitar”, esgrimió. El texto lo amenizó con algunos emojis de caras de estrés, para hacer referencia a que este era un “gusto culposo”.

Las personas que reprodujeron su grabación se la tomaron con humor y algunas se identificaron: “Son cosas que hubiera hecho si no fuera pobre”; “Yo hago como que tengo algo en la cajonera en un examen para que venga a mirar y no haya nada”; “También lo hago”; “Me regaña, pero después la humillo”; “Yo cuando tengo ganas de pelear”; “Creí que era la única”; “Cosas de riquillos”, escribieron.

No obstante, también hubo algunos usuarios que le recriminaron por perturbar a los empleados: “¿Por qué tratar de molestar a alguien que solo está haciendo su trabajo?”. Incluso una mujer que dijo ser azafata se pronunció al respecto: “No te regañamos, solo necesitamos verificarlo y ya está. Créeme que no nos arruinas el día con ponerte la chaqueta, solo nos toma un segundo verlo”.

Las azafatas son las encargadas de verificar que prevalezca el orden en un vuelo Unsplash

La importancia del cinturón de seguridad en un vuelo

Luego de abordar y de que todos los pasajeros hayan encontrado sus respectivos asientos, todos deben ponerse su cinturón de seguridad. Incluso, después de que el piloto de las instrucciones del despegue, los asistentes de vuelo hacen una demostración de la manera correcta de colocarlo y de qué hacer en diferentes situaciones de emergencia. En ese momento, otros miembros de la tripulación pasan por cada lugar para asegurarse de que todo esté en orden.

Si bien la mayoría de las personas siguen las instrucciones, no todos conocen por qué es vital ponerse el cinturón antes del despegue. La respuesta es porque la aeronave puede sufrir movimientos bruscos en turbulencias, sobre todo si se encuentra con una corriente de aire.

Si un pasajero no tiene este soporte, podría salir disparado hacia cualquier parte. Es preferible que se use durante todo el vuelo, pero no todos siguen esta recomendación.

