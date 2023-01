Vivió una incómoda situación con un cliente y la despidieron al otro día: “No pude decir que no”

escuchar

Los conflictos de trabajo entre las empresas y los empleados pueden escalar a consecuencias mayores, sobre todo si existen desacuerdos. Esto fue lo que le sucedió a una joven empleada en una tienda minorista de Estados Unidos. Al parecer, la acusaron de robar y luego la removieron de su cargo de inmediato por una razón inesperada. Desde la perspectiva de la mujer, todo detonó por una motivo menor, por lo que consideró que sus gerentes la despidieron injustificadamente.

Todo comenzó en la época navideña de compras, cuando ella se encargaba de llamar a los clientes de la compañía para la que trabajaba. Su misión era resolver temas pendientes e informarlos de ciertas bonificaciones por sus compras. Entre estos casos, una mujer debía recoger sus US$30 para poder utilizarlos. Sin embargo, la compradora no estaba interesada en el beneficio: “Realmente no lo considero un robo. Estaba llamando a esta clienta y ella tenía Kohl’s Cash, así que se lo ofrecí, pero ella dijo: ‘No, no quiero volver. Ya terminé las compras navideñas’. Me dijo: ‘¡Puedes quedártelo!’”, compartió la empleada en un video de su cuenta @whyd0ieats0much.

Una tiktoker contó cómo la despidieron de una tienda de EE.UU.

Fue así como aceptó quedarse con esos US$30 sin mayores dudas. Lo tomó como un regalo de parte de la mujer y se compró unos zapatos deportivos. “No pude decir que no”, expresó. No obstante, esa decisión fue condenada por el gerente, quien la citó al día siguiente y le preguntó si “no había algo que le gustaría admitir”.

La mujer contestó que no, porque tampoco imaginaba que tomar un regalo estaba penalizado por el reglamento. Sin embargo, en ese mismo momento, su jefe le notificó que estaba despedida por robo. Además, le anunció que quedaba vetada para trabajar en cualquier sucursal. “Yo estaba como ‘bien, no quiero volver de todos modos’”, agregó la creadora de contenido.

¿Correcto o incorrecto? El debate en redes

El posteo de TikTok se volvió viral de inmediato, ya que al parecer su experiencia la habían vivido otros también. Decenas de empleados de esa y otras tiendas dieron sus propios relatos: “Me despidieron por lo mismo. La señora me lo dio para que lo usara y luego supongo que cambió de opinión y lo reportó perdido”; “Esto sucedió en Old Navy con mi compañero de trabajo, alguien le dio una tarjeta de regalo con US$20 y la despidieron por eso”; “Da un poco de miedo cuántas personas dijeron que les pasa lo mismo”, reaccionaron.

En ese sentido, otros más dieron sus opiniones y consejos. “Chica, lee ese manual, si no lo dice, podrías demandarlos por despido injustificado”; “¿Por qué no informan a sus empleados sobre la política? A partir de estos comentarios, parece que sucede mucho”, escribieron.

La estadounidense trabajaba en una tienda de ropa Unsplash

¿Un despido injustificado?

Para calificar el hecho como despido injustificado, es necesario revisar si aceptar regalos estaba prohibido o no cuando la joven firmó el contrato. Algunas empresas tienen códigos estrictos y regulan los montos que sus empleados pueden aceptar, así como el tipo de obsequio. En tanto que otras establecen que no están permitidos y unas más los consideran como parte de los bienes de las compañías y no de sus trabajadores.

LA NACION