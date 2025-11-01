Tesla Model Y o Toyota Corolla: cuál es el auto eléctrico más barato para comprar en noviembre de 2025 en EE.UU.

Los autos eléctricos cada vez ganan más popularidad en Estados Unidos. Uno de los modelos más vendidos en el país es el Tesla Model Y, el cual tiene un precio de casi US$40 mil. Para quienes buscan una opción más económica y aún dudan de hacer la transición completa a un vehículo eléctrico, el Toyota Corolla es una de las alternativas disponibles.

Tesla Model Y: cuánto cuesta y cuáles son sus especificaciones

De acuerdo con el sitio especializado Car and Driver, el automóvil eléctrico más vendido en Estados Unidos en 2025 es el Tesla Model Y, con un aproximado de 232 mil unidades adquiridas. Su popularidad entre los estadounidenses se debe a su rápida aceleración y por la distancia que es capaz de recorrer con una sola carga de su batería.

El Tesla Model Y se puede convertir en un vehículo autónomo con una cuota extra (Tesla)

La página oficial de Tesla señaló que el precio base del Tesla Model Y es de US$39.990. Este automóvil tiene una capacidad para cinco pasajeros y posee 74 pies cúbicos (dos metros cúbicos) de espacio para almacenaje.

Una carga completa de su batería rinde para conducir hasta 321 millas (516 kilómetros), mientras que una carga de 15 minutos es suficiente para completar un trayecto de 160 millas (257 kilómetros).

Según la compañía, este vehículo es más accesible a largo plazo en comparación con uno tradicional que funciona con gasolina. La razón está en que, por lo general, la cantidad de dinero que se gasta en electricidad suele ser menor que la del combustible.

Tesla describió este vehículo como un centro de entretenimiento. El Tesla Model Y cuenta con una pantalla táctil de alta resolución en la cual se pueden ver series y películas (y jugar videojuegos) con audio inmersivo.

Precio y características de un Toyota Corolla

A diferencia del Tesla Model Y, el Toyota Corolla se puede adquirir con motor de combustión interna o en su versión híbrida. Esta última combina el funcionamiento de un motor eléctrico con las de uno que necesita combustible. De acuerdo con Toyota, esta tecnología reduce la generación de emisiones y la cantidad de gasolina utilizada en cada recorrido.

El Toyota Corolla se puede adquirir con motor de gasolina o en su versión híbrida (Toyota)

U.S. News & World Report publicó un listado con los mejores autos híbridos para 2025 y 2026. El Toyota Corolla se ubicó en el séptimo lugar gracias a su bajo consumo de gasolina y por ser más accesible en comparación con otros miembros del ranking.

Por ejemplo, la primera posición la obtuvo el Toyota Camry, el cual tiene un precio base de US$29 mil. Por su parte, el Toyota Corolla cuesta US$22.725.

El Toyota Corolla está diseñado para transportar cinco pasajeros y su espacio de almacenamiento es de 13,1 pies cúbicos (0,37 metros cúbicos). La página web de la compañía destacó que los conductores pueden elegir entre tres modos de conducción: normal, sport o eco.

Este vehículo híbrido cuenta con una pantalla táctil con acceso inalámbrico a Apple CarPlay, lo cual permite sincronizar el iPhone con el auto para realizar llamadas, enviar mensajes y escuchar música. El sistema de audio está compuesto por seis bocinas.

Cuáles son los autos eléctricos más baratos en el mercado

Car and Driver publicó una lista con los vehículos eléctricos más baratos de 2025. Aunque el Tesla Model Y es el auto más vendido en Estados Unidos dentro de esta categoría, no logró superar en accesibilidad a su competencia.

El automóvil eléctrico más accesible actualmente es el Nissan Leaf de 2026 (Nissan)

El ranking de los automóviles eléctricos con los precios más bajos en EE.UU. tomó en cuenta los precios base más las cuotas adicionales que se suelen agregar durante la compra, como impuestos y gastos por distribución: