Confusión en los aeropuertos de EE.UU. por el anuncio de Kristi Noem y la suspensión que la TSA no sufrió

Viajeros de Estados Unidos se vieron envueltos en una confusión el último fin de semana a partir de un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Kristi Noem. En primera instancia, se comunicó que, por una serie de cambios que sufriría la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), se suspendería el programa PreCheck. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió.

El DHS anunció la suspensión del programa PreCheck de la TSA

La confusión surgió a partir de dos mensajes distintos de la entidad que tiene a Noem como funcionaria a cargo. De acuerdo con Associated Press, el sábado por la noche se compartió un comunicado en el que se informaba la suspensión temporal de la iniciativa.

El DHS lanzó un comunicado que generó dudas sobre la suspensión del PreCheck de la TSA TSA

El programa, que permite a viajeros tener acceso a trámites más veloces en los aeropuertos estadounidenses, sería cancelado como parte de una serie de recortes por el cierre del gobierno federal.

En primera instancia, se suspendería la aplicación de la iniciativa hasta que se resolviera la cuestión del financiamiento. El cambio sobre el PreCheck se haría efectivo a partir de las 6 hs del domingo.

Sin embargo, durante esa mañana el sistema funcionó de manera normal y no hubo cambios para los viajeros de EE.UU. que forman parte del programa.

Marcha atrás en los cambios para la TSA: el DHS dijo que el PreCheck sigue operativo

Pocas horas después de que se conoció la noticia original, el comunicado del DHS indicó que el programa de la TSA “permanece operativo sin cambios para los viajeros“.

La TSA revela un punto de control más rápido para los viajeros en Miami

"A medida que surjan restricciones de personal, la TSA evaluará cada caso individualmente y ajustará sus operaciones según corresponda“, sostuvo la entidad federal a cargo de Noem.

El recorte que finalmente sí se hizo efectivo fue el retiro de otros servicios, como escoltas de cortesía, que se brindaban a miembros del Congreso.

Tanto la suspensión que finalmente se concretó como la cancelación temporal del PreCheck se pensaron en el marco del cierre del gobierno, en el que las autoridades federales deben recortar gastos hasta que se apruebe un nuevo paquete de financiamiento.

Todos los cambios que anunció el DHS por el cierre del gobierno

Las modificaciones dirigidas a programas y operaciones bajo el marco de la TSA no fueron las únicas que presentó la entidad. Como parte de los recortes, otros organismos del DHS también se vieron afectados.

El DHS dispuso recortes sobre distintas áreas como consecuencia del cierre del gobierno federal Pablo Martinez Monsivais - AP

De acuerdo con el comunicado, estas son las áreas del gobierno que enfrentan recortes: