Ya rige el pase de US$45 de la TSA: cómo verificar tu identidad en 10 minutos en un aeropuerto de EE.UU.

Desde el 1° de febrero, comenzó a regir en Estados Unidos la nueva política de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la cual establece la alternativa de pagar US$45 para viajeros sin una identificación aceptable. El cobro es para usar el sistema ConfirmID. Se puede hacer incluso en el control de seguridad del aeropuerto, aunque recomiendan completarlo previamente.

Comenzó a regir el programa ConfirmID de la TSA

De acuerdo con lo que compartió oficialmente la agencia en un comunicado, se dispuso la creación de ConfirmID. Este sistema funciona como alternativa para viajeros que no tengan una identificación aceptable.

Quienes no cuenten con la documentación necesaria deben realizar el proceso de verificación con la TSA mediante esta alternativa. Una vez tramitado, el ConfirmID permitirá al viajero usar esa autorización como un chequeo de su identificación durante diez días.

La tarifa de US$45 no funciona como una multa, sino como un pago necesario para poder utilizar el servicio. Quienes no tengan una Real ID o una variante válida tendrán la opción de completar el proceso ya dentro del aeropuerto.

Cómo usar el sistema ConfirmID de la TSA ya en el aeropuerto: así se deben pagar los US$45

La TSA realizó otra publicación en su sitio web oficial donde explicó el paso a paso para abonar y usar el Confirm ID como verificación de identidad para pasar por los controles de seguridad:

Acceder al sistema y completar el nombre del viajero para el que se usará el sistema, la fecha desde la que se utilizará y un modo de pago válido. Si el pasajero ya comenzó el proceso de seguridad en el aeropuerto, puede entrar a completar el ConfirmID mediante un código QR.

para el que se usará el sistema, la fecha desde la que se utilizará y un modo de pago válido. Si el pasajero ya comenzó el proceso de seguridad en el aeropuerto, puede entrar a completar el ConfirmID mediante un código QR. Chequear que la información sea correcta y completar el pago de US$45 . Se debe incluir una dirección de correo electrónico.

. Se debe incluir una dirección de correo electrónico. El viajero recibirá una confirmación en su correo electrónico , la cual debe ser guardada, ya que funciona como comprobante de la adhesión al sistema ConfirmID.

, la cual debe ser guardada, ya que funciona como comprobante de la adhesión al sistema ConfirmID. En el puesto de seguridad de la TSA, el pasajero deberá mostrar ese correo para que el agente chequee su identidad y poder abordar el vuelo normalmente.

Más allá de que el proceso se puede completar en el aeropuerto, la entidad recomienda chequear los documentos y completar el proceso de ConfirmID antes de concurrir a la terminal aérea.

Los viajeros pueden mostrar tanto el comprobante de pago en correo electrónico como impreso en un papel.

Además, la TSA también aclara que nadie está obligado a usar ConfirmID si no tiene una identificación válida. Sin embargo, no hacerlo aumenta las probabilidades de demoras o incluso de no poder viajar.

Cuáles son los documentos de identidad aceptados por la TSA

Quienes quieran evitar el uso de ConfirmID y pagar la tasa de US$45 deben contar con una identificación aceptada por la entidad estadounidense.

Según especifica la TSA, estas son las opciones permitidas: