Adiós TSA PreCheck y Global Entry: la orden de Kristi Noem que transforma los controles de entrada en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión de sus programas TSA PreCheck y Global Entry que permiten a algunos viajeros pasar por los controles de seguridad del aeropuerto de forma rápida. El hecho ocurre una semana después de que el Congreso no votara a favor de asignarle más fondos.

El anuncio de DHS que afecta varios de sus programas

El organismo federal anunció la noticia este 22 de febrero a través de un comunicado. Allí anunció la suspensión de los programas como parte de una medida de emergencia tras la falta de fondos.

La medida del DHS afecta, en principio, a sus tres programas con el FEMA, TSA y CBP Global Residence / Unsplash

“Después de una semana de cierre por parte de los demócratas del Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia una serie de medidas para preservar fondos y personal limitados para mitigar el daño a la seguridad nacional y la seguridad pública a manos del Partido Demócrata", detalló la agencia.

A partir de las 6.00 hs del domingo, se suspenden tres de sus programas estatales:

FEMA

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) suspenderá todas las actividades no esenciales y se centrará en la respuesta exclusiva a desastres donde exista una amenaza activa para la vida. De esta manera, el organismo va a funcionar mediante estos lineamientos:

Se suspenderán todos los trabajos de recuperación que no sean de emergencia, incluida la formulación de proyectos, los esfuerzos de recuperación a largo plazo, la planificación y el procesamiento administrativo que no aborde una amenaza inminente.

que no aborde una amenaza inminente. Los viajes, despliegues y apoyo operativo están restringidos a aquellos estrictamente necesarios para responder a desastres activos y emergencias de seguridad humana.

a aquellos estrictamente necesarios para responder a desastres activos y emergencias de seguridad humana. Se detienen las actividades no relacionadas con desastres para que el personal y los recursos limitados puedan redirigirse a operaciones de respuesta urgente.

TSA

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) va a interrumpir los privilegios y cortesías no esenciales como los escoltas a los miembros del Congreso.

El TSA PreCheck permanece operativo sin cambios para los viajeros Bruce Milton - TSA

En el caso del TSA PreCheck, por el momento permanece operativo sin cambios para los viajeros. No obstante, en caso de que surjan restricciones de personal, el organismo evaluará cada caso de forma individual y ajustará sus operaciones según corresponda.

CBP

La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) detendrá todo el procesamiento de llegadas de Global Entry en los aeropuertos que forman parte del programa.

Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales con Global Entry tendrán que dirigirse a las filas de procesamiento primario CBP

Con esta medida, los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales con Global Entry podrán dirigirse a las filas de procesamiento primario.

Asimismo, se suspenderán las solicitudes de cortesías portuarias para los miembros del Congreso en todos los puertos de entrada, entre ellos escoltas, para que el personal sea reasignado a operaciones esenciales de seguridad fronteriza.

Reacción de Kristi Noem y antecedentes de la normativa

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mostró su descontento por los recortes implementados. En el mismo comunicado, apuntó contra los demócratas por no llegar a un acuerdo con los fondos y advirtió sobre las consecuencias.

“Esta es la tercera vez que políticos demócratas han cerrado este departamento durante el 119.º Congreso”, declaró Noem. “Los cierres tienen consecuencias reales, no solo para los hombres y mujeres del DHS y sus familias que no reciben un salario, sino que también ponen en peligro nuestra seguridad nacional”.

Noem remarcó que los cierres administrativos tenía consecuencias reales en la seguridad estadounidense Ross D. Franklin - AP

Los fondos del DHS han sido un tópico central desde principios de febrero. Los desacuerdos sobre la financiación provocaron un cierre parcial de cuatro días que finalizó con un acuerdo para financiar la mayor parte del gobierno, excepto el DHS, hasta septiembre.

El 12 de febrero, los demócratas del Senado se mantuvieron firmes en su oposición a financiar al DHS hasta septiembre sin reformas adicionales al ICE y la CBP.

También bloquearon un intento de extender los fondos por dos semanas mientras continúan las negociaciones. Esto derivó en que desde el Congreso no se estipulara ningún acuerdo sobre la financiación del DHS hasta el 23 de febrero, según CBS News.