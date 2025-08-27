Conmoción en Minneapolis por un tiroteo en una escuela católica: un hombre mató a dos niños mientras rezaban

MINNEAPOLIS.– Un tiroteo sacudió este miércoles la Escuela Católica de la Anunciación, en el sur de Minneapolis, y dejó al menos dos niños muertos y 17 heridos durante la primera semana de clases. Según informó CNN, las víctimas fatales tenían 8 y 10 años. El atacante, un joven de poco más de 20 años, también murió, aparentemente por una herida de bala autoinfligida, lo que eleva a tres el número total de fallecidos.

Las autoridades locales confirmaron que el tirador fue “contenido” y que ya no representa una “amenaza activa” para la comunidad. Entre los heridos, 15 serían menores de edad, trasladados al hospital Children’s Minnesota y a otro centro médico cercano. El saldo definitivo de víctimas aún no ha sido confirmado.

El ataque comenzó alrededor de las 8.45, poco después de que toda la escuela participara en una misa a las 8.15, según el cronograma escolar. Fuentes federales indicaron que el atacante vestía de negro y portaba una pistola, revolver y un rifle.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho de “horrible” y expresó su solidaridad con los estudiantes y docentes. “Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en X.

En el lugar permanecen desplegados la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la policía estatal y agentes federales, en un amplio operativo de seguridad y asistencia.

El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que fue “completamente informado sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”. “El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá de cerca esta terrible situación. Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados”, dijo.

Varias agencias, incluido el FBI, la patrulla estatal y la policía de Minneapolis, están en el lugar.

La escuela está ubicada junto a una iglesia en el sur de la ciudad de la región Medio Oeste del país. Imágenes en vivo mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia. “Estamos sacando a nuestros niños del edificio”, dijo a la AFP una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

Los padres esperan noticias sobre el estado de sus hijos después de un tiroteo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis Alex Kormann� - Star Tribune�

La escuela, fundada en 1923, recibe alumnos desde preescolar hasta octavo grado y había programado una misa para toda la comunidad educativa la mañana del miércoles.

El tiroteo se suma a una serie de episodios violentos en la ciudad: el martes, un ataque frente a una escuela secundaria dejó un muerto y seis heridos, y otras dos personas murieron en incidentes separados ese mismo día. El expresidente Donald Trump publicó que el FBI intervino rápidamente y pidió oraciones por todas las víctimas. La comunidad de Minneapolis sigue conmocionada mientras las autoridades continúan investigando.

