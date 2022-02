Conmoción por la muerte de Jane Marczewski, participante de America’s Got Talent

La participante de America’s Got Talent, Jane Marczewski, más conocida como Nightbirde, murió a los 31 años a causa de un cáncer. La cantante logró conquistar al público al contar ante las cámaras su historia de superación y su lucha contra la enfermedad. En agosto de 2021 debió abandonar el certamen por una serie de complicaciones que tuvo a raíz de la enfermedad que le detectaron en 2017.

“Estamos devastados por su pérdida inimaginable y fallecida”, expresó la familia Marczewski en un comunicado difundido por la cadena NBC. En esa misma línea, agregaron: “Su legado será el regalo de esperanza que le dio a tantos a través de su música y la fuerza que encontró en Jesús. Agradecemos a todos por sus mensajes de amor y apoyo”. Además, en el texto explicaron que la muerte ocurrió el 19 de febrero.

La joven cantante logró captar la atención del público tras una audición de America’s Got Talent a la que se presentó en 2021. Después de interpretar un tema de su autoría, les contó a los jueces el difícil presente que atravesaba por el cáncer que se había extendido a sus pulmones, columna e hígado.

La joven logró conquistar a Simon Cowell, el jurado más severo del reality (Foto: Instagram/@_nightbirde)

“No puedes esperar a que la vida deje de ser difícil para decidir ser feliz”, les dijo. Al escuchar estas palabras, Simon Cowell, el más estricto de la competencia, se conmovió y presionó el Golden Buzzer, un botón que pueden usar solamente una vez por temporada y que asegura el pase de ronda para el participante.

Si bien la mujer logró superar las etapas siguientes, debió abandonar su sueño por complicaciones en su salud.

Tras conocerse la triste noticia de su muerte, desde el programa emitieron un texto de despedida. “Tu voz, tu historia y tu mensaje tocaron a millones. Nightbirde siempre será un miembro de la familia de America’s Got Talent. Descansa en paz, Jane”, expresaron.

La joven tenía 31 años (Foto: Instagram/@ _nightbirde)

El presentador Terry Crews y los jueces Heidi Klum y Simon Cowell también rindieron homenaje en sus propias cuentas de redes sociales.

“Es una noticia desgarradora escuchar sobre Nightbirde. Era una persona extraordinaria, tan valiente, tan talentosa. Tu determinación para luchar contra esta terrible enfermedad fue notable. Descansa en paz. Estoy enviando mi amor a su familia”, escribió Cowell en Twitter.

Simon Cowell se expresó en Twitter tras la triste noticia (Foto: Captura Twitter/@SimonCowell)

Jane Marczewski, la cantante que conquistó America’s Got Talent

Marczewski era oriunda de Zanesville, Ohio. En 2017 recibió un diagnóstico de cáncer de mama que logró superar. Sin embargo, dos años después la enfermedad volvió y los médicos le dieron pocos meses de vida. Con el objetivo de cumplir su sueño, se inscribió en el programa de talentos y, en la segunda ronda de audiciones, interpretó “I’m OK”, un tema compuesto por ella. Ahí mismo contó la historia detrás de la canción.

“Hace bastantes años que no trabajo. He estado lidiando con el cáncer. Es importante que todos sepan que soy mucho más que las cosas malas que me pasan”, explicó en ese momento.

En 2021 abandonó la competencia por su problema de salud (Foto: Instagram/@_nightbirde)

Tras abandonar el certamen por su problema de salud, volvió a aparecer meses después mediante un video donde relató que para ese momento debería haber muerto. “Todo esto que se desarrolla frente a millones de personas es realmente mucho para sobrellevar, pero también es un gran honor”, precisó.