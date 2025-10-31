Consejo de Seguridad de la ONU restringe mandato de misión de paz en Colombia

Bajo la presión de Estados Unidos, que se opone fuertemente a las políticas del presidente colombiano Gustavo Petro, el Consejo de Seguridad de la ONU restringió este viernes el mandato de su misión de mantenimiento de la paz en Colombia.

La resolución, aprobada con 12 votos a favor y dos abstenciones (Estados Unidos y Rusia), extiende el mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026, pero lo centra en su función principal de apoyar la verificación y el seguimiento del acuerdo de paz de 2016.

Creada tras el pacto entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, esta misión política de la ONU supervisa la implementación de lo acordado, que condujo al desarme de miles de guerrilleros.

