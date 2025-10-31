Consejo de Seguridad de la ONU restringe mandato de misión de paz en Colombia
Bajo la presión de Estados Unidos, que se opone fuertemente a las políticas del presidente colombiano Gustavo Petro, el Consejo de Seguridad de la ONU restringió este viernes el mandato de su misión de...
- 1 minuto de lectura'
Bajo la presión de Estados Unidos, que se opone fuertemente a las políticas del presidente colombiano Gustavo Petro, el Consejo de Seguridad de la ONU restringió este viernes el mandato de su misión de mantenimiento de la paz en Colombia.
La resolución, aprobada con 12 votos a favor y dos abstenciones (Estados Unidos y Rusia), extiende el mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026, pero lo centra en su función principal de apoyar la verificación y el seguimiento del acuerdo de paz de 2016.
Creada tras el pacto entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, esta misión política de la ONU supervisa la implementación de lo acordado, que condujo al desarme de miles de guerrilleros.
bur-dg/ad
- 1
Sorpresivo anuncio de Trump antes de reunirse con Xi: ordenó al Pentágono realizar pruebas de armas nucleares
- 2
Mhoni Vidente revela el poderoso ritual para hacer el 1° de noviembre y atraer abundancia para todo el mes
- 3
De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy viernes 31 de octubre
- 4
Por qué en México se celebra el Día de Muertos y cuáles son sus diferencias con Halloween