Contó en redes cómo llegó a Miami tras la triste despedida de su familia y emocionó a todos: “El día que me fui de Cuba”

La migración de cubanos a Estados Unidos ha sido constante durante décadas, motivada principalmente por el deseo de mejores oportunidades económicas. Con las redes sociales, muchas historias personales y familiares relacionadas a este largo fenómeno migratorio comenzaron a emerger.

Entre las más recientes se destaca la del joven locutor y conductor Alejandro Quintana, quien comenzó su relato con el siguiente mensaje: “Contarlo me hace bien porque siento que se multiplica en muchos de ustedes”.

“El día que me fui de Cuba”, así tituló el también tiktoker el clip. “Recuerdo que era una época en la que no podíamos decir que nos estábamos yendo del país. Recuerdo que mis padres eran los únicos que me acompañaban en esa despedida. Nos bajamos del auto y mientras caminaba a la puerta principal de la terminal 3 del aeropuerto, por mi mente pasaron muchas escenas”, compartió el creador de contenido.

“Nos acercamos a la puerta principal y el oficial nos dijo: ‘deténganse. ¿Quién es el que va a viajar porque ellos no pueden ir contigo’”, recordó. En aquel momento, recordó el joven, la pandemia establecía estrictos protocolos que le obligaron a despedirse allí de sus familiares, sin siquiera quitarse la mascarilla.

Vive en Miami y cuenta cómo llegó desde Cuba

Una parte de las que más llamó la atención de su audiencia digital fue el momento en el que se despidió de sus padres con un fuerte abrazo y la promesa de volver a verse muy pronto: “Sentí que mi mamá ni siquiera podía respirar, sentí que era un abrazo tan apretado como si estuviera asfixiada, pero nunca la vi llorar”, reveló el cubano.

“Dice mi papá que cuando llegué a este país, ese día fue cuando más vio quebrarse a mi mamá, que ese día cuando me dijo adiós, fue cuando más la vio llorar. En ese momento, muchas familias también se estaban prometiendo en el Aeropuerto Internacional de La Habana abrazarse una vez más”, cerró.

De Cuba a Miami: ¿Cómo es el fenómeno del exilio?

Un reciente desembarco de "balseros" cubanos en las costas de Florida Captura de video/YouTube/Miami Herald

Según estimaciones recientes, más de un millón de cubanos viven ahora en Estados Unidos, muchos de los cuales se han establecido en Florida por su proximidad y sus lazos culturales con la isla del Caribe.

La migración de cubanos a Estados Unidos se ha vuelto tan común que incluso ha generado su propio término: “el éxodo”. Con esta palabra se refleja no solo el número de personas que han emigrado, sino también su determinación y resistencia al enfrentarse a circunstancias difíciles.

En el año fiscal 2022 fueron procesados en la frontera 224.607 cubanos, incluidos balseros que tocaron tierra. En solo el primer mes del año fiscal 2023 se registraron 28.872. De acuerdo con información consignada por Univision, las cifras sobrepasan el éxodo de Mariel y la crisis de los balseros cubanos de 1994, las mayores oleadas migratorias desde Cuba.

