Detalló cuáles son las tres cosas más costosas de vivir en Miami: desde el alquiler hasta el Internet

Nadie dijo que residir en la ciudad del sol era fácil. Vivir en Miami, Florida, que está rodeada de paradisíacas playas famosas a nivel internacional, no sería tan económico. En este lugar tienen su domicilio grandes celebridades y empresarios con gran poder adquisitivo. Aunque la vida también es accesible para quienes tienen otras posibilidades, algunos productos y servicios tendrían costos especialmente altos. Esto fue lo que expuso Camila, una mujer originaria de Chile que reveló cuáles son las tres cosas más caras.

A través de su cuenta de TikTok, la residente en Miami comentó el ranking de los aspectos más costosos. En el sitio número uno situó el alquiler.

De acuerdo con su testimonio, para poder cubrir el alquiler tiene que compartir el departamento con otras dos personas. Aun así, el monto que desembolsa es considerable. “Vivo en un sitio bastante residencial de Miami llamado Coral Gables y pago la módica suma de 3000 dólares por un departamento que es de dos habitaciones y dos baños, somos tres personas y cada una paga US$1000″, detalló.

Miami: Las tres cosas más caras de vivir en la ciudad del sol

Camila señaló que ha realizado búsquedas para encontrar una mejor oportunidad, en la que le aparecieron apartamentos tipo estudio por los que piden 1900 dólares mensuales.

Tener Internet podría ser un lujo en algunos lugares de EE.UU.

En los tiempos actuales, en donde todo se mueve a través del Internet para el trabajo, el estudio y el tiempo libre, es impensable no contar con ese servicio, pero también es otro gasto importante para Camila. “Nosotros pagamos 80 dólares por el WiFi y los planes de internet para el celular también son supercaros”, compartió.

Además, contó que debido a que no tiene historial crediticio en Estados Unidos porque es extrajera, no puede tener un plan de pospago y por ello debe realizar prepagos para su celular. “Si quieres un plan ilimitado, al menos en T Mobile te cobran 50 dólares. Yo pago 15 dólares por un plan que son tres gigas al mes y cuando salgo a la calle tengo que estar prendiendo y apagando mi Internet para no desperdiciarlo”, siguió la tiktoker.

Una tiktoker expuso algunos gastos que se deben considerar si se quiere vivir en Miami

Los espacios de diversión y recreación son también un gusto caro desde su consideración. Salir a comer algo sencillo, por ejemplo, o comprarse una de sus bebidas favoritas le cuestan a la creadora de contenido todo lo que paga por el Internet de su celular en un mes.

“Comer una hamburguesa con papas y una bebida sale como en 16 o 17 dólares. Claro que mientras más sano quieras comer, más caro te va a salir. Yo soy una fiel amante del Aperol y las veces que he salido a tomar he pagado por él hasta 18 dólares”, dijo.

Otros básicos con altos precios en Miami

Por su parte, otra tiktoker, identificada como Yomara Gourdet, expuso en un video que un apartamento de un dormitorio se podía encontrar desde 1600 dólares y uno con dos a partir de los 2000.

Después de Chicago y de Nueva York, Miami es la ciudad de Estados Unidos donde sería más costoso hacer mercado, según refirió la joven, quien igual se dedica a dar recomendaciones a viajeros en TikTok.

“Diversos estudios han establecido que 600 dólares es lo que necesitará cada hogar para llenar la despensa cada mes y alrededor de 200 y 300 dólares si vives solo”, expresó la joven. También abordó el caso del transporte: “La mayoría opta por comprarse su vehículo y el precio de la gasolina está en 3,99 centavos el galón y el costo del transporte público en 2,25 centavos”, expuso.

