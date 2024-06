Copa América 2024: qué necesita Ecuador para clasificarse a cuartos de final

Escuchar

La Copa América se pone cada vez más intensa y los fanáticos comienzan a hacer cálculos matemáticos para saber qué tiene que ocurrir para que su selección acceda a la próxima instancia del certamen. Dentro de esta lista se encuentran los aficionados de Ecuador, que festejaron ayer la victoria de su combinado ante Jamaica por 3-1 y se olvidaron del mal trago del debut ante la Vinotinto.

Además, los ecuatorianos disfrutaron del gol de su joven estrella, Kendry Páez, quien se convirtió ayer en el segundo futbolista más joven en anotar en Copa América, con 17 años, 1 mes y 20 días, solo superado por Johnnier Montaño.

Para clasificar a la próxima instancia, ahora Ecuador necesita al menos un empate en su próximo partido contra México. Aunque ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, La Tri cuenta con una mejor diferencia de gol (+1 vs +0), lo que le da una ventaja clave en el Grupo B.

Esto significa que incluso una igualdad será suficiente para asegurar su pase a los cuartos de final. Además, una victoria no solo confirmaría su clasificación, sino que podría incluso darle el primer lugar del grupo si Jamaica vence a Venezuela en su próximo partido.

Para sorpresa de muchos, Venezuela ayer dio el batacazo y se impuso ante México por 1-0 con un gol de penal de Salomón Rondón, lo que dejó a los conducidos por Félix Sánchez con vida para la última fecha del Grupo B y con cierta ventaja para clasificar respecto a su oponente directo en esa pelea.

Si bien el panorama de Ecuador no es tan complicado como otros seleccionados, lo cierto es que no le sobra nada y no puede relajarse. Ahora, el duelo definitorio ante los Aztecas será el próximo 30 de junio. De allí saldrá el segundo clasificado (Venezuela ya está adentro).

Después podría aparecerle la Argentina, pero ya es historia para más adelante. Lo concreto es que después de lo ocurrido ayer, Ecuador, un cazador de utopías imposibles, como lo definió Gustavo Alfaro (hoy DT de Costa Rica) cuando dirigió al seleccionado en Qatar 2022, está más vivo que nunca.

