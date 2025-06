Costco ofrecerá nuevos beneficios a este grupo de clientes: la medida aplica a partir del 30 de junio

La cadena minorista Costco anunció que implementará nuevos beneficios para sus miembros, en una medida que entrará en vigor el próximo 30 de junio. La empresa destacó que se trata de un movimiento estratégico para ayudar a mejorar la experiencia de compra y fidelizar a sus clientes más frecuentes.

Los nuevos beneficios de Costco para sus clientes a partir de julio

La tienda de almacenes para minoristas reveló que a partir del mes de julio de 2025, extenderá sus privilegios para los miembros con tarjeta ejecutiva. Ellos tendrán horarios ampliados para la compra de productos. Horarios más cómodos y menos concurridos es la nueva apuesta de la cadena.

La publicación sobre los horarios extendidos causó debate entre los consumidores. Foto: IG Costco

A través de sus redes sociales, Costco reveló que a partir del próximo 30 de junio abrirá en un horario de especial. De lunes a viernes, ofrecerá servicio desde las 9 a.m. y hasta las 10 a.m.; mientras que los sábados operará entre las 9 a.m. a 9:30 a.m., y los domingos entre las 9 a.m. a 10 a.m.

Lo que la tienda busca es darle a sus clientes preferentes un espacio de apertura temprana para que se puedan realizar las compras en espacios reducidos. Además, informó que los días sábado extenderá sus horarios para clientes preferentes hasta las 7 p.m., lo que permitirá impulsar la fidelización de sus consumidores.

Las propuestas para los miembros ejecutivos

La cadena informó que los horarios extendidos solo son una parte de los nuevos beneficios para los miembros ejecutivos, ya que además recibirán un crédito mensual de 10 dólares en pedidos superiores a 150 dólares realizados mediante el servicio de entrega el mismo día ofrecido por Costco o a través de la plataforma Instacart.

La tienda ofrecerá beneficios adicionales para sus clientes ejecutivos. Foto: Archivo David Zalubowski - AP

Actualmente, la membresía ejecutiva de Costco tiene un costo anual de 130 dólares, la cual proporciona ventajas adicionales sobre sus membresías clásicas. Se obtendrán recompensas anuales del 2% sobre compras calificadas, acceso a combustible en estaciones Costco, descuentos exclusivos en diversos servicios, y una tarjeta adicional gratuita para otro miembro del hogar, señala USA Today.

El anuncio de la tienda provocó comentarios en favor y en contra. Mientras los usuarios con membresías ejecutivas celebraron la acción, quienes poseen una tarjeta Gold Star mostraron preocupación. La apertura de horarios exclusivos, podría ocasionar mayores aglomeraciones por la reducción del horario para miembros con una categoría más baja, aseguraron en comentarios a la publicación.

Cuál es el costo de una membresía de Costco

Actualmente, obtener una membresía de Costco es bastante sencillo. La empresa cuenta con dos tipos de credenciales, las cuales señala en su sitio web ofrecen diversos beneficios para sus clientes:

Membresía Gold Star ( Gold Star Membership ) : este tipo de membresía está destinada al público general. Tiene un costo de US$65 por año y con ella se puede acceder a cualquier tienda en Estados Unidos, así como acceso a las compras desde su tienda en línea y ofertas especiales.

: este tipo de membresía está destinada al público general. Tiene un costo de US$65 por año y con ella se puede acceder a cualquier tienda en Estados Unidos, así como acceso a las compras desde su tienda en línea y ofertas especiales. Membresía Business ( Business Membership ) : diseñada para aquellas personas que poseen un negocio minorista y buscan dónde surtir sus productos. La credencial tiene un costo de US$65 por año, y permite la compra de productos para la reventa.

: diseñada para aquellas personas que poseen un negocio minorista y buscan dónde surtir sus productos. La credencial tiene un costo de US$65 por año, y permite la compra de productos para la reventa. Membresía Executive (Executive Membership): la credencial tiene un costo de US$130 al año, y ofrece los mismos beneficios que las membresías Gold y business. Además, brinda recompensas adicionales como el reembolso del 2% (por hasta US1250), y ahora horarios extendidos.

Para poder obtener la membresía, lo único que se requiere es una identificación oficial con foto, así como un correo para hacer la solicitud directamente en cualquiera de las sucursales y la tarjeta se entrega el mismo día. El registro también puede hacer en línea, pero es necesario acudir a una tienda física para recibir la credencial.