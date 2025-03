Costco vende un exclusivo whisky bourbon de US$2000 por solo US$260: lo que hay que saber

Costco, una de las cadenas de supermercados más importantes a nivel nacional, puso a la venta el exclusivo Bourbon King of Kentucky 2024 Single Barrel a un precio considerablemente menor que el del mercado secundario. Mientras que esta botella puede alcanzar los US$2.000 en reventa, en algunas sucursales de la cadena se ofrece por solo US$260, convirtiéndose en una oportunidad para los amantes de esta bebida.

La historia detrás de King of Kentucky que se vende en Costco

King of Kentucky tiene un legado que se remonta a 1881, cuando la destilería comenzó a producir bourbon en lotes seleccionados. En 1936, la marca pasó a manos de Brown-Forman, empresa que la mantuvo en producción hasta 1968, cuando fue discontinuada en un contexto de cambios en la industria del whisky. Durante décadas, la etiqueta quedó en el olvido, eclipsada por otras marcas más comerciales y por la evolución en las preferencias de los consumidores.

El renacimiento ocurrió en 2018, cuando Brown-Forman decidió rescatar su nombre y darle un nuevo enfoque. En lugar de producirlo en grandes volúmenes, la compañía apostó por ediciones limitadas elaboradas a partir de barriles únicos, con una maduración prolongada y un proceso de selección meticuloso. Este enfoque lo convirtió en una de las etiquetas más exclusivas dentro del mundo del bourbon.

Cada lanzamiento es esperado con gran interés por coleccionistas y conocedores, ya que la producción es reducida y cada botella ofrece matices únicos según el barril del que proviene.

Características de la edición 2024

La edición 2024 de King of Kentucky es un bourbon que lleva 16 años de maduración, un proceso que comenzó en 2007 y que culminó en una mezcla de barricas seleccionadas con sumo cuidado. Esta edición se presenta como un tributo al legado de la marca, con una etiqueta con relieve que refleja la atención al detalle en su producción.

Visualmente, este bourbon cautiva con su color ámbar oscuro, que posee sutiles reflejos caoba, una señal de su maduración prolongada y su paso por barricas de roble. Al abrir la botella, la primera impresión olfativa es intensa, con una combinación de aromas a caramelo derretido, roble tostado y un toque de vainilla que remite a su proceso de envejecimiento.

En boca, despliega una experiencia rica y envolvente. Las primeras notas de melaza se combinan con la frescura de la manzana especiada, mientras que las nueces tostadas aportan una textura aterciopelada que enriquece el perfil.

Esta edición se presenta como un tributo al legado de la marca, con una etiqueta con relieve que refleja la atención al detalle en su producción

La oferta de Costco y la reacción de los consumidores

La aparición de esta botella en Costco a un precio tan accesible causó gran revuelo entre los consumidores, especialmente en California, donde algunos compradores compartieron su asombro en redes sociales.

Sin embargo, la disponibilidad de esta oferta no es uniforme en todas las sucursales. Dependiendo de las leyes locales sobre la venta de alcohol y de la política de inventario de cada tienda, es posible que en algunas regiones no se encuentre en stock o que las unidades sean extremadamente limitadas, según The Street.

Costco es reconocido por ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos, aplicando márgenes reducidos en su política de precios. Esta estrategia permitió a la cadena diferenciarse en el mercado y brindar acceso a productos premium a precios más accesibles. Los clientes que suelen explorar las ofertas en tiendas saben que oportunidades como esta no aparecen con frecuencia.

