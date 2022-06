Costco y el precio invencible de su pollo rostizado: qué hay detrás de la demanda por presunto maltrato animal

En 2019, Costco inauguró una planta de procesamiento de aves de corral en Nebraska, un proyecto en el que invirtió US$450 millones. La fábrica se destinó a la producción de uno de sus bienes más famosos, el pollo rostizado Kirkland Signature, que además de llevar impresa la marca de la casa, se vende a tan solo US$4,99, un precio más bajo que la mayoría de sus competidores. Recientemente, dos accionistas de la compañía presentaron una demanda donde aseguraron que la empresa y sus principales directivos violaron las leyes de bienestar animal, según consignó New York Post.

Krystal Smith y Tyler Lobdell, socios de Costco, plantearon en el escrito que se presentó en los tribunales de Seattle que la compañía “descuidaba y abandonaba ilegalmente a sus pollos”. Advirtieron que los ejecutivos ignoraron de forma consciente “los signos de maltrato continuo contra los animales”, según reseñó CNN.

El icónico pollo rostizado de Costco se vende a menos de cinco dólares la unidad (Crédito: AP/Paul Sakuma) Paul Sakuma

De acuerdo con la cadena de noticias, el pollo rostizado es un verdadero negocio para la compañía. Tan solo en 2021, Costco vendió 106 millones de aves cocinadas. El alto nivel de demanda fue precisamente la razón planteada para avanzar con el proyecto en Nebraska. Además, implicó la contratación de granjeros de la zona para criar aves de engorde y luego enviarlos a la planta de procesamiento.

Sin embargo, en el texto presentado en el tribunal explicaron que los animales eran criados para crecer rápido, pero luego se volvían demasiado gordos para valerse por sí mismos y “morían lentamente de hambre y sed” al no poder alimentarse. Se incluyó el desarrollo de lesiones y enfermedades.

Las condiciones de las granjas industriales a donde se envían las aves también formaron parte del reclamo. Smith y Lobdell advirtieron que no solo estaban “sucias y abarrotadas”, sino que además eran dirigidas por criadores sin experiencia que Costco “recluta y entrena sin mucho éxito”, según recogió Univision.

Más allá de sus ofertas competitivas, Costco es famoso por la venta de pollo rostizado a bajo precio desde hace más de una década (Crédito: glassdoor.com)

La condena social por la violación de leyes de bienestar animal por parte de la compañía no es una novedad. En 2021, la organización Mercy for Animals publicó un video de una investigación encubierta que hizo dentro de las granjas que trabajan para proveer a los más de 500 establecimientos que Costco tiene en Estados Unidos, de acuerdo con los datos ofrecidos por la compañía. En el material, que expuso el trato hacia las aves, se pudo ver como algunas apenas caminaban, producto del sobrepeso, mientras que otras agonizaban al no poder levantarse.

A partir de aquel video, en febrero de ese mismo año, Nicholas Kristof publicó un artículo de opinión en The New York Times que tituló Los inquietantes secretos detrás del pollo de Costco. En su historia, el periodista reveló las cuestionables prácticas de la empresa.

Una investigación encubierta reveló la realidad del icónico pollo rostizado de Costco

Kristof mencionó a la presidenta de Mercy for Animals, Leah Garcés, quien reclamaba que las aves “vivían sobre sus propias heces, sin ventilación ni luz natural”. En aquel momento, la organización le exigía a la compañía que firmara el Better Chicken Commitment, una promesa para que la empresa se enmarcara en mejores estándares para la agricultura industrial; por ejemplo, que cada pollo tuviera al menos un pie cuadrado de espacio.

De acuerdo con el periodista, Burger King, Popeyes, Chipotle, Denny’s y otras 200 compañías de alimentos adoptaron el compromiso, pero no así las cadenas de supermercados, con excepción de Whole Foods.

Luego del revuelo que generó el controversial video, Costco defendió su trato hacia los animales y aseguró que cumplía con los estándares desarrollados por el Consejo Nacional del Pollo (NCC, por sus siglas en inglés), una asociación conformada por productores y procesadores de pollo, distribuidores de aves de corral y empresas de la industria.

No obstante, según se consignó en la demanda, las prácticas de la compañía podrían perjudicar el interés de los consumidores por los pollos rostizados, lo cual no solo se traduciría en mala reputación, sino que se vería reflejado la caída de las ventas. Como hecho curioso, la compañía no promociona en sus redes sociales el icónico producto que representa un cuarto del ingreso anual de la compañía, de acuerdo con CNN.