Cuál es el calendario lunar de septiembre 2025 en Estados Unidos

El calendario lunar de septiembre 2025 para Estados Unidos contempla las fechas de las fases y los cambios más significativos que experimentará la Luna durante las próximas semanas, así como los fenómenos astronómicos en los que este satélite es el protagonista.

El calendario lunar de septiembre 2025 con las fases de la Luna

Las cuatro fases principales de la Luna que son perceptibles a simple vista son la nueva, creciente, llena y menguante. Mientras que el ciclo completo de los cambios en este satélite tiene un periodo de 28 días.

Las fases principales de la Luna son cuatro: menguante, creciente, nueva y llena (Pexels/cottonbro studio)

Cada mes tiene su propio calendario lunar y, según The Sky Live, las fases que se presentan en septiembre se dividen en:

Luna creciente, del 1° al 6 de septiembre, esto significa que el satélite tiene su parte iluminada hacia el oeste, desde la perspectiva del hemisferio norte. Y crece conforme pasan los días.

Luna llena, se presenta del 7 de septiembre y coincide con un eclipse lunar total que podrá verse de forma parcial desde el oeste de América del Norte y el este de América del Sur, de acuerdo con Time And Date.

Del 8 al 20 de septiembre la Luna estará en su fase menguante, con la parte iluminada orientada hacia el oeste. De manera específica, el 14 de septiembre se marca el cuarto menguante.

El 21 de septiembre tendrá lugar la Luna nueva, que ocurre cuando el satélite se alinea con el Sol y la Tierra, situada al centro y su cara visible desde la Tierra es completamente oscura.

Finalmente, el cuarto creciente se presentará el 30 de septiembre, para cerrar el mes. En esta fase su superficie comienza a verse desde la Tierra y cambia de posición respecto al planeta y al Sol.

Fenómenos astronómicos de septiembre 2025: la Luna como protagonista

En las próximas semanas se presentarán un par de fenómenos astronómicos, por ejemplo, la Luna llena del 7 de septiembre también es conocida como la última Luna llena del verano y como la Luna de maíz, la cual marca el inicio de una nueva temporada de eventos.

Ese mismo día se registrará un eclipse total de Luna, que podrá verse desde algunas partes del Oeste de Norteamérica, pero de forma parcial. Con la llegada de la Luna Nueva podrán presenciarse con claridad otros planetas y constelaciones, según Star Walk.

Otros eventos astronómicos que se presentan en septiembre 2025

A inicios de mes, justamente el 1 de septiembre, la lluvia de estrellas de las Aurígidas se encontrará en su pico y podrán observarse con un 64% de iluminación lunar.

En septiembre de 2025 se registrarán dos lluvias de estrellas (Pexels/Ahmet Yüksek)

Este fenómeno astronómico solo es visible desde el hemisferio norte y podrá verse desde el 28 de agosto hasta el 5 de septiembre, de una a dos horas después del atardecer, de acuerdo con Star Walk.

Por otro lado, del 5 al 21 de septiembre se registrará la lluvia de meteoros de las Épsilon perseidas, aunque su punto máximo será el 9 de septiembre, la Luna llena no permitirá observarlas con precisión.

Calendario lunar del resto de 2025

Después del mes de septiembre, para último trimestre del año, el cielo se iluminará con las tres lunas llenas que le quedan al año. De acuerdo con el Observatorio Griffith, el satélite se podrá observar en las siguientes fechas, según el tiempo del Pacífico (PDT, por sus siglas en inglés):

Lo que resta de 2025, contará con las últimas tres lunas llenas del año (Pexels) Pexels

6 de octubre: Luna llena a las 20.48 hs (PDT)

13 de octubre: Último cuarto a las 11.13 hs (PDT)

21 de octubre: Luna nueva a las 05.25 hs (PDT)

29 de octubre: Primer cuarto a las 09.21 hs (PDT)

5 de noviembre: Luna llena a las 05.19 hs (PDT)

11 de noviembre: Último cuarto a las 21.28 hs (PDT)

19 de noviembre: Luna nueva a las 22.47 hs (PDT)

27 de noviembre: Primer cuarto a las 22.59 hs (PDT)

4 de diciembre: Luna llena a las 15.14 hs (PDT)

11 de diciembre: Último cuarto a las 12.21 hs (PDT)

19 de diciembre: Luna nueva a las 17.43 hs (PDT)

27 de diciembre: Primer cuarto a las 11.10 hs (PDT)