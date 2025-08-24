La buena noticia de Greg Abbott que impactará en las carreteras de Texas con una inversión multimillonaria

El gobernador Greg Abbott confirmó un plan de transporte a diez años con una inversión de más de 146 mil millones de dólares en Texas. Esta iniciativa, que tiene como objetivo reducir el tráfico, mejorar la seguridad y modernizar la infraestructura, se alínea con la reapertura del puente Cow Creek en Marble Falls, reconstruido en menos de un mes tras las inundaciones de julio.

En que consiste el nuevo plan de transporte en Texas, con una inversión multimillonaria

De acuerdo a un comunicado oficial, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) anunció la ejecución del Programa de Transporte Unificado 2026 (UTP, por sus siglas en inglés), una hoja de ruta clave para el desarrollo de los próximos años del Estado de la Estrella Solitaria.

El Programa de Transporte Unificado destina US$101.6 mil millones a conectar comunidades y mejorar la seguridad en todo el estado X (@GovAbbottPress)

A partir del UTP se destinarán recursos millonarios:

US$101,6 mil millones a proyectos diseñados para mejorar la seguridad y conectar comunidades.

US$45 mil millones a proyectos diseñados para el desarrollo y mantenimiento de la red vial.

“Esta inversión de más de US$146 mil millones en carreteras ayudará a Texas a satisfacer las necesidades críticas de nuestro estado en crecimiento, ya que más personas y empresas se mudan aquí por la libertad y la oportunidad que no pueden encontrar en ningún otro lugar”, enfatizó el gobernador republicano.

Cuál será el impacto del Programa de Transporte Unificado 2026 en la congestión vial de Texas

Muchos de los proyectos del UTP se enfocan en segmentos de las 100 carreteras más congestionadas del Estado de la Estrella Solitaria.

Una de las iniciativas de alivio de tráfico más importantes del programa Texas Clear Lanes contará con casi US$2000 millones adicionales, para respaldar el total de US$84.000 millones de inversión inicial en obras concluidas, en marcha o planificadas desde 2015.

Para Abbott, es necesario fortalecer las carreteras del estado y mejorar tanto los focos de congestión como la seguridad para “mantener la economía en auge y a los texanos en movimiento”. Y agregó: “Al invertir miles de millones de dólares en nuestra red de transporte hoy, construiremos el futuro de Texas para las generaciones venideras”.

Otros US$45 mil millones se orientan a mantenimiento y expansión de la red vial, que crece junto al aumento poblacional X (@GovAbbottPress)

Además, la inversión contempla:

US$17.000 millones para reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes.

US$669 millones para corredores rurales y carreteras estratégicas en centros económicos.

El caso del puente Cow Creek en Texas: una reconstrucción en tiempo récord

La apuesta por la infraestructura quedó reflejada en la reciente reconstrucción del puente Cow Creek en Marble Falls, reinaugurado este 19 de agosto tras ser arrasado por inundaciones de julio. En apenas 29 días, el TxDOT completó la obra a través de un contrato de emergencia de US$4 millones con la empresa Hunter Industries, que recibió incentivos por la entrega anticipada, según Fox.

El nuevo puente, que conecta Lago Vista con Marble Falls, fue diseñado con estándares de ingeniería modernos. Ahora es más alto, ancho y resistente, con:

Carriles de 12 pies (3,6 metros)

Acotamientos de seis pies (1,8 metros)

Un camellón central

Según el ingeniero distrital Tucker Ferguson, está preparado para soportar anegaciones importantes. “La apertura del cauce es mayor, por lo que hidráulicamente puede aceptar más aguas de inundación, las columnas son más grandes”, explicó.

La reconstrucción del puente Cow Creek, completada en 29 días tras las inundaciones, fue un ejemplo de respuesta rápida X (@GovAbbottPress)

El especialista señaló que, por lo general, un proyecto como el de este puente tomaría alrededor de 12 meses. “Cada vez que hay una emergencia, el gobernador declara una emergencia, eso nos permite comprimir muchas de nuestras reglas y procesos de adquisición”, remarcó Ferguson.