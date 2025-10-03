Cuál es el precio de la versión low cost del AirTag disponible en EE.UU. por menos del 50% del localizador de Apple

En Estados Unidos existe una versión low cost del AirTag que cumple la misma función de rastrear objetos personales, pero a un precio mucho más accesible. Se trata del FineTrack de Ugreen que cuesta menos de la mitad de lo que vale el original de Apple. Este dispositivo alternativo se presenta como una opción económica para quienes buscan tener el control de pertenencias sin gastar de más.

FineTrack: el rastreador económico compatible con Apple

La marca Ugreen ofrece su propia versión asequible del AirTag. Se trata del FineTrack Mini, un rastreador inteligente para encontrar objetos personales fácilmente. El producto puede añadirse a las llaves, una mochila o valija y hasta a otros dispositivos para mantenerlos localizados.

Ugreen ofrece el FineTrack, la versión low cost del AirTag de Apple UGREEN

A pesar de no pertenecer a la compañía liderada por Tim Cook, el dispositivo se puede conectar fácilmente a la app Buscar (o Find My en inglés) de iOS integrada para el rastreo. El cifrado avanzado de la red garantiza que nadie pueda ver la ubicación del Tag.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca, entre las principales características del Ugreen FineTrack Mini se destacan:

Batería reemplazable de un año y medio de duración : posee una batería CR2032 integrada y un chip de bajo consumo que funciona hasta 18 meses. El nivel de carga se puede consultar fácilmente a través de la app “Buscar”.

: posee una batería CR2032 integrada y un chip de bajo consumo que funciona hasta 18 meses. El nivel de carga se puede consultar fácilmente a través de la app “Buscar”. Pequeño y compacto : tiene un diámetro de 31,9 milímetros. Es decir, posee un tamaño similar al de una moneda de un dólar y se adapta perfectamente a los soportes más comunes del mercado. Incluye un soporte de silicona para evitar que el Mini Tag se raye o manche y que quede colgado en los objetos importantes.

: tiene un diámetro de 31,9 milímetros. Es decir, posee un tamaño similar al de una moneda de un dólar y se adapta perfectamente a los soportes más comunes del mercado. Incluye un soporte de silicona para evitar que el Mini Tag se raye o manche y que quede colgado en los objetos importantes. Reproduce sonido fuerte a corta distancia : cuenta con un zumbador integrado que emite un sonido de hasta 80 dB para localizar el objeto a corta distancia.

: cuenta con un zumbador integrado que emite un sonido de hasta 80 dB para localizar el objeto a corta distancia. Posicionamiento global a largo plazo : como se conecta a la red Find My de Apple, se pueden rastrear la ubicación de elementos en todo el mundo.

: como se conecta a la red Find My de Apple, se pueden rastrear la ubicación de elementos en todo el mundo. Recordatorio de objetos olvidados: al dejar el objeto a cierta distancia del rastreador, el teléfono muestra automáticamente una notificación de advertencia.

Precio del FineTrack Mini de Ugreen

El FineTrack Mini se vende en la página oficial de Ugreen por solo US$12,99 y posee una garantía de dos años.

Actualmente, se encuentra con un 35% de descuento. En caso de comprar dos artículos iguales, el precio final queda en US$20,99.

A pesar de no ser de Apple, el FineTrack de Ugreen utiliza la app de Buscar de la compañía para localizar los dispositivos

Cuánto cuesta el AirTag de Apple

El AirTag de Apple, el dispositivo original para rastrear objetos personales, se puede comprar en el sitio oficial de la marca a US$29. La empresa ofrece la posibilidad de personalizarlo con iniciales, número o emojis sin costo.

El AirTag de Apple cuesta US$29 por unidad en el sitio oficial Apple

Además, Apple ofrece un pack de cuatro unidades. Es decir, con AirTag para toda la familia o para diferentes artículos, ya sea que se quiera sumar a las llaves, la valija y una mochila al mismo tiempo. La opción de cuatro tiene un costo de US$99.

El sitio recuerda que para utilizar la app Find My de búsqueda se necesita contar con alguno de los siguientes dispositivos: