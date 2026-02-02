Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este lunes 2 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 2 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 2 de febrero abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una depreciación del 1,10% ante la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 2 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 2 de febrero arranca así con la referencia de la jornada previa, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $16,50/ venta $17,90
- Banco Azteca del viernes: compra $17 / venta $17,59
- Banco de México, FIX del viernes: $17,3310
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $17,2865 / venta $17,2910
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $17,4830
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $17,2910
- Bank of America del viernes: compra $16,4204 / venta $18,315
- Banorte del viernes: compra $16,25 / venta $17,75
- BBVA Bancomer del viernes: compra $16,57 / venta $17,71
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $17,2532
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $17,25
- Intercam del viernes: compra $16,9503 / venta $17,954
- Para pagos de obligaciones del viernes: $17,2322
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $17,2532
- Ve por más del viernes: compra $16,9302 / venta $17,9452
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 2 de febrero de 2026 abrió con la referencia del viernes en $17 a la compra y $17,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien se pregunta el precio del dólar hoy en México, la cotización a media jornada del viernes en el mercado spot fue de $17,41 por billete verde.
- A pesar de la caída diaria, el peso mexicano mantuvo un avance semanal acumulado del 0,24%, de acuerdo con un reporte de Monex.
- La fortaleza del dólar estadounidense se debió, en gran medida, al repunte del Índice DXY (0.80%), motivado por la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (FED).
- Además, los analistas señalan que el mercado se mantiene a la espera de indicadores económicos relevantes, como el reporte de producción manufacturera en EE.UU. y las declaraciones de miembros del FOMC.
- Hacia el overnight, los especialistas estimaron que el dólar estadounidense a peso mexicano se ubicaría entre $17,25 y $17,55 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
