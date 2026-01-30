en vivo
Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este viernes 30 de enero de 2026
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 30 de enero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este viernes 30 de enero abrió en 17,2532 pesos mexicanos, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 30 de enero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 30 de enero arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme: compra $16,50 / venta $17,90
- Banco Azteca: compra $16,95 / venta $17,39
- Banco de México, FIX del jueves: $17,2532
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del jueves): compra $17,1785 / venta $17,183
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del jueves): $17,347
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del jueves): $17,183
- Bank of America: compra $16,2602 / venta $18,1488
- Banorte: compra $16,00 / venta $17,60
- BBVA Bancomer: compra $16,37 / venta $17,50
- DOF (Diario Oficial de la Federación): $17,2532
- Grupo Financiero Multiva: $17,25
- Intercam: compra $16,7867 / venta $17,7972
- Para pagos de obligaciones: $17,2322
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $17,2532
- Ve por más del jueves: compra $16,7116 / venta $17,7266
- Promedio general: compra $16,9019 / venta $17,4678
- Tipo de cambio ponderado: $17,1849
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este viernes 30 de enero de 2026, abrió en $16,95 a la compra y $17,39 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del jueves, el precio del dólar en México se situaba en una cotización de $17,24 por billete verde en el mercado spot, de acuerdo con un análisis de Monex.
- A pesar de la caída diaria, el peso mexicano mantuvo un avance semanal del 1,25%.
- El índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de divisas, mostró una corrección a la baja del 0,09%.
- El comportamiento del dólar en México se vio influenciado por los datos de la balanza comercial de Estados Unidos y la expectativa generada por el discurso de Donald Trump, programado para la tarde del jueves.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
