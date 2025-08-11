Cuál ha sido la máxima goleada en la historia de la Liga MX
Tigres venció este fin de semana a Puebla de una forma arrolladora, pero no le alcanzó para ser el equipo con mayor diferencia de anotaciones en un mismo partido
Tigres venció a Puebla por 7-0 este viernes 8 de agosto y quedó a tan solo un gol de alcanzar el récord de la victoria más abultada en la historia de la Liga MX. Tras casi dos décadas, esa marca sigue en manos de Pumas UNAM, que se impuso frente a Veracruz por 8-0 en 2007.
Tigres, a un gol de igualar el récord histórico de la máxima goleada en la Liga MX
El viernes 8 de agosto por la noche, el estadio Universitario fue testigo de una actuación arrolladora de Tigres. El conjunto dirigido por Guido Pizarro venció 7-0 a Puebla en un partido que quedará en la memoria de sus hinchas por la efectividad y el dominio mostrados de principio a fin.
La contundencia del marcador posicionó a Tigres en la lista de las mayores goleadas en la Liga MX, al igual con otros cuatro encuentros históricos que terminaron con el mismo resultado. Sin embargo, la diferencia de siete goles quedó a un solo tanto de igualar el registro que mantiene Pumas desde 2007.
En este último duelo contra Puebla, los jugadores de Tigres abrieron el marcador a los seis minutos gracias a Jonathan Herrera. Por su parte, Diego Lainez aumentó la ventaja en el minuto 35. Antes de que los visitantes pudieran reaccionar, Juan Brunetta puso el 3-0 en el inicio del segundo tiempo.
Tres minutos después, Ángel Correa amplió la distancia con un remate preciso, seguido por un quinto gol de Nicolás Díaz. En tanto, Diego Sánchez sumó el sexto, mientras que André-Pierre Gignac estableció el 7-0 definitivo con un penal en el tiempo de descuento.
El día que Pumas marcó la historia: goleada 8-0 frente a Veracruz en 2007
El 4 de noviembre de 2007, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, Pumas UNAM, dirigido por Ricardo “Tuca” Ferretti, recibió a Veracruz. El equipo capitalino necesitaba asegurar su lugar en la liguilla y encontró en los Tiburones Rojos el rival perfecto para firmar una victoria inolvidable.
Según recordó Esteban Solari en entrevista con el diario Récord, aquel Pumas jugaba “con intensidad todos los partidos” y salió decidido a resolver el encuentro desde los primeros minutos. “Se dio lo que se da poco que es ganar por una diferencia tan abultada que quedó para la historia, pero para nosotros lo importante fue que logramos clasificar", afirmó el delantero argentino, autor de un hat-trick esa noche.
El partido se desarrolló con un dominio total de los universitarios, quienes aprovecharon la fragilidad defensiva del equipo dirigido entonces por Antonio Mohamed.
Estos fueron los goleadores de ese partido:
- Pablo Barrera: 13′ y 60′
- Esteban Solari: 15′ 51′ y 52′
- Leandro Augusto: 17′
- Ignacio Scocco: 39′ y 48′
Las mayores goleadas en la historia de la Liga MX
Una por una, estas son las victorias abultadas en la historia del campeonato mexicano:
- Pumas de la UNAM 8-0 Veracruz (Apertura 2007) - 4 de noviembre de 2007 - Goles: Leandro Augusto, Esteban Solari (3), Ignacio Scocco (2), Pablo Barrera (2).
- Pachuca 9-2 Veracruz (Clausura 2019) - 13 de abril de 2019 - Goles: Leonardo Ulloa (3), Franco Jara (2, uno de penal), Víctor Guzmán (2), Raúl López, Edwin Cardona; Veracruz: Diego Chávez, Colin Kazim-Richards.
- Tigres 7-0 Puebla (Apertura 2025) - 9 de agosto de 2025 - Goles: Ozziel Herrera, Diego Lainez, Juan F. Brunetta, Ángel Correa, autogol de Nicolás Díaz, Diego Sánchez, André-Pierre Gignac (penal).
- América 7-0 Cruz Azul (Apertura 2022) - 20 de agosto de 2022 - Goles: Richard Sánchez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas, Salvador Reyes.
- Necaxa 7-0 Veracruz (Apertura 2019) - 3 de agosto de 2019 - Goles: Maximiliano Salas (2), Juan Delgado, Mauro Quiroga, Jesús Angulo, Eduardo Herrera, Cristian Calderón.
- Toluca 7-0 Tigres (Apertura 2006) - 16 de septiembre de 2006 - Goles: Bruno Marioni (4), Vicente Sánchez, Carlos Esquivel, Carlos Morales.
