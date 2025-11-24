Cuál sería el grupo más conveniente para México en el Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) publicó su ranking mundial el pasado 19 de noviembre para conocer a las mejores selecciones nacionales. El listado ofreció un primer vistazo de cómo estarán organizados los equipos durante la fase de grupos en la Copa Mundial de 2026. Este orden podría ser clave para que México se acerque un paso más hacia el codiciado trofeo.

Cómo se formarán los grupos para el Mundial de 2026

El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo final para definir los grupos que se enfrentarán en la primera etapa del máximo torneo de fútbol.

se llevará a cabo el que se enfrentarán en la del máximo torneo de fútbol. Los 48 equipos participantes serán divididos en 12 grupos de cuatro.

Los 42 países que ya clasificaron de forma directa al Mundial fueron acomodados en cuatro bombos; el sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre (Facebook/FIFA World Cup)

El primer paso antes del sorteo consistió en separar a los países en cuatro bombos de acuerdo con sus puntajes dentro del ranking de la FIFA.

En el Bombo 1 se encuentran México, Estados Unidos y Canadá por ser las sedes de la Copa. Después, les siguen las selecciones que ocupan las primeras posiciones en el listado de la federación.

Los 12 integrantes del Bombo 1 son:

Estados Unidos

México

Canadá

España

Brasil

Países Bajos

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Bélgica

Alemania

De acuerdo con la FIFA, México tendrá la posición A1 en la fase de grupos, mientras que EE.UU. tendrá la D1 y Canadá, la B1. Los grupos irán de la letra A a la L.

Cuál sería el grupo más conveniente para México en el Mundial

CNN señaló que, al ser cabeza de serie, México tendrá la oportunidad de evitar a las selecciones con los puntajes más altos de la FIFA.

En esta etapa no está permitido que los equipos se enfrenten a otros países que pertenezcan a la misma confederación. Por eso, el Tri no tendrá como primeros rivales a naciones como Haití o Panamá.

A México le convendría enfrentarse con países que ocupan posiciones inferiores a la suya dentro del ranking mundial de la FIFA (Inside FIFA)

De acuerdo con las probabilidades de pertenecer al mismo grupo y sus desempeños en las eliminatorias rumbo al Mundial, CNN propuso que el conjunto que le daría más posibilidades a México de avanzar en el campeonato sería:

México (lugar 15 en el ranking de la FIFA)

(lugar 15 en el ranking de la FIFA) Austria (lugar 24)

(lugar 24) Qatar (lugar 51)

(lugar 51) Nueva Zelanda (lugar 86)

Por el otro lado, los expertos de ESPN armaron un grupo ideal para México no porque sean contrincantes “fáciles”, sino porque tienen suficiente nivel competitivo para preparar a la selección mexicana antes de enfrentarse a rivales más complicados:

México (lugar 15)

(lugar 15) Japón (lugar 18)

(lugar 18) Sudáfrica (lugar 61)

(lugar 61) Turquía (si logra avanzar en el repechaje de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, lugar 25)

Cómo quedaron ordenadas las demás las selecciones en los bombos de la FIFA

Los 48 equipos que participarán en el Mundial de 2026 fueron organizados en cuatro bombos de 12 elementos cada uno. Los bombos están acomodados, en orden descendente, según los puntajes del ranking de la FIFA.

Los seis países que ganen sus respectivas finales en los torneos de repechaje se unirán al Bombo 4 (Facebook/FIFA World Cup)

En el Bombo 4 se encontrarán los seis equipos que serán elegidos en los torneos de repechaje (cuatro de la UEFA y dos del Intercontinental).

El resto de los bombos rumbo al Mundial quedaron acomodados de la siguiente manera:

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje UEFA 1

Repechaje UEFA 2

Repechaje UEFA 3

Repechaje UEFA 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

Para los mexicanos que se encuentran en EE.UU. y desean ver el sorteo de la FIFA en vivo, el evento será el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12.00 hs, tiempo del Este.

La federación detalló que la transmisión se podrá ver en las plataformas de la FIFA, así como en el canal de Telemundo en la televisión.