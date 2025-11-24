Cuál sería el grupo más conveniente para México en el Mundial 2026
Al ser cabeza de serie, el Tri podría evitar a las mayores potencias del fútbol durante la fase de grupos
- 4 minutos de lectura'
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) publicó su ranking mundial el pasado 19 de noviembre para conocer a las mejores selecciones nacionales. El listado ofreció un primer vistazo de cómo estarán organizados los equipos durante la fase de grupos en la Copa Mundial de 2026. Este orden podría ser clave para que México se acerque un paso más hacia el codiciado trofeo.
Cómo se formarán los grupos para el Mundial de 2026
- El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo final para definir los grupos que se enfrentarán en la primera etapa del máximo torneo de fútbol.
- Los 48 equipos participantes serán divididos en 12 grupos de cuatro.
El primer paso antes del sorteo consistió en separar a los países en cuatro bombos de acuerdo con sus puntajes dentro del ranking de la FIFA.
En el Bombo 1 se encuentran México, Estados Unidos y Canadá por ser las sedes de la Copa. Después, les siguen las selecciones que ocupan las primeras posiciones en el listado de la federación.
Los 12 integrantes del Bombo 1 son:
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- España
- Brasil
- Países Bajos
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Portugal
- Bélgica
- Alemania
De acuerdo con la FIFA, México tendrá la posición A1 en la fase de grupos, mientras que EE.UU. tendrá la D1 y Canadá, la B1. Los grupos irán de la letra A a la L.
Cuál sería el grupo más conveniente para México en el Mundial
CNN señaló que, al ser cabeza de serie, México tendrá la oportunidad de evitar a las selecciones con los puntajes más altos de la FIFA.
En esta etapa no está permitido que los equipos se enfrenten a otros países que pertenezcan a la misma confederación. Por eso, el Tri no tendrá como primeros rivales a naciones como Haití o Panamá.
De acuerdo con las probabilidades de pertenecer al mismo grupo y sus desempeños en las eliminatorias rumbo al Mundial, CNN propuso que el conjunto que le daría más posibilidades a México de avanzar en el campeonato sería:
- México (lugar 15 en el ranking de la FIFA)
- Austria (lugar 24)
- Qatar (lugar 51)
- Nueva Zelanda (lugar 86)
Por el otro lado, los expertos de ESPN armaron un grupo ideal para México no porque sean contrincantes “fáciles”, sino porque tienen suficiente nivel competitivo para preparar a la selección mexicana antes de enfrentarse a rivales más complicados:
- México (lugar 15)
- Japón (lugar 18)
- Sudáfrica (lugar 61)
- Turquía (si logra avanzar en el repechaje de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, lugar 25)
Cómo quedaron ordenadas las demás las selecciones en los bombos de la FIFA
Los 48 equipos que participarán en el Mundial de 2026 fueron organizados en cuatro bombos de 12 elementos cada uno. Los bombos están acomodados, en orden descendente, según los puntajes del ranking de la FIFA.
En el Bombo 4 se encontrarán los seis equipos que serán elegidos en los torneos de repechaje (cuatro de la UEFA y dos del Intercontinental).
El resto de los bombos rumbo al Mundial quedaron acomodados de la siguiente manera:
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Senegal
- Suiza
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje UEFA 1
- Repechaje UEFA 2
- Repechaje UEFA 3
- Repechaje UEFA 4
- Repechaje Intercontinental 1
- Repechaje Intercontinental 2
Para los mexicanos que se encuentran en EE.UU. y desean ver el sorteo de la FIFA en vivo, el evento será el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12.00 hs, tiempo del Este.
La federación detalló que la transmisión se podrá ver en las plataformas de la FIFA, así como en el canal de Telemundo en la televisión.
- 1
Era agente de la CBP, dejaba pasar autos sin inspección en la frontera de Arizona y recibió una dura condena
- 2
El plan para Ucrania de Trump: un acuerdo asqueroso y una traición flagrante
- 3
Falta de trabajadores y una Charlotte desolada tras las redadas masivas contra inmigrantes latinos
- 4
¿Mito o brazo oculto de Maduro? Qué es el Cartel de los Soles y por qué su existencia está en duda