Mundial 2026: las dos selecciones latinas que llegan como favoritas para levantar la copa en EE.UU., según estudios

Las eliminatorias mundialistas de las ligas están a muy poco de concluir en todo el mundo, por lo que prácticamente están clasificados todos los combinados que formarán parte del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Entre los que ya cuentan con su cupo asegurado, hay dos selecciones latinas que se colocan entre las favoritas para levantar la copa otra vez.

Cuáles son las selecciones latinas favoritas para ganar la Copa Mundial 2026

Hay varios países que tienen oportunidad de alzar el máximo galardón del fútbol mundial masculino de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés). Entre ellos, dos escuadras latinas que se encuentran entre los máximos ganadores del certamen, según Sports Illustrated.

Argentina: los actuales campeones de la FIFA son serios candidatos para repetir este logro, después de que se coronaran en 2022 en Qatar, con Lionel Messi como estandarte. El Mundial de 2026 sería una magnífica despedida para el máximo ganador del Balón de Oro, si es que los sudamericanos consiguen su cuarto título global, de la mano de Lionel Scaloni como DT.

Argentina busca repetir la conquista y ganar el Mundial 2026 (X/@Argentina)

Brasil: los pentacampeones del mundo siempre serán uno de los favoritos para ganar el certamen de FIFA, a pesar de que sus últimas actuaciones en el torneo han dejado mucho que desear. Desde 2002, la Verdeamarela no ha llegado a una final, y fue eliminada en los cuartos de final en las dos últimas ediciones de la Copa Mundial.

También entre los 10 favoritos para llevarse la copa del siguiente año aparece otro equipo sudamericano: Uruguay. Los charrúas ya tienen en su vitrina dos Mundiales de la FIFA, pero no juegan una final desde su último campeonato, en 1950. No obstante, la Celeste ha demostrado buen nivel, al derrotar en las eliminatorias de Conmebol tanto a Argentina como a Brasil.

El resto del Top 10 de favoritos para ganar el Mundial 2026

Estos los 10 candidatos más fuertes para levantar la copa mundial, de acuerdo con Sports Illustrated:

Los dos ganadores del torneo del repechaje se unirán a las selecciones nacionales que ya clasificaron al Mundial de 2026 (Facebook/FIFA World Cup)

España : desde que Luis de la Fuente asumió el mando de España, se notó un cambio favorable para la escuadra, que lleva un paso firme al ganar en 22-23 la Liga de Naciones y la Eurocopa de 2024, por lo que busca mantener esa racha en el Mundial del siguiente año. La Roja ha tenido problemas en las últimas ediciones desde que se coronaron en 2010, al no avanzar a los cuartos de final.

Francia: campeona en 2018, la selección francesa puede que tenga actualmente la mejor plantilla del fútbol internacional.

Inglaterra: el conjunto británico solo ha conseguido una copa mundial, en 1966, y desde entonces busca una oportunidad para sumar otra a su historial, después de quedar en cuarto lugar en 2018.

Portugal: contendiente que nunca ha ganado el Mundial de FIFA, pero que cuenta con armas para lograrlo en esta ocasión, en especial cuando Cristiano Ronaldo aún bate récords en el deporte.

Alemania: los teutones ya no son la potencia invencible de Europa, en especial cuando no lograron superar la fase de grupos en las dos últimas ediciones de la Copa Mundial.

Países Bajos: el país aún espera que llegue su primer título, después de ser subcampeón en tres ocasiones. Cuentan con una buena plantilla, pero han tenido problemas en las formaciones y carecen de un delantero contundente.

después de ser subcampeón en tres ocasiones. , pero han tenido problemas en las formaciones y carecen de un delantero contundente. Italia: la Azzurra no logró clasificarse a los últimos dos torneos mundiales, y su participación a la edición 2026 aún está en duda, ya que no logró clasificarse de manera directa y buscará un boleto en el repechaje de UEFA.

Las mascotas para el Mundial 2026 son un alce, un tigre y un águila (Captura/FIFA)

Cuándo se llevará a cabo el Mundial 2026

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del siguiente año, y por primera vez contará con un total de 48 selecciones que buscarán alzar el mayor galardón del fútbol.