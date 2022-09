Cuáles son las empresas que más extranjeros contratan en Estados Unidos

El tan mentado “sueño americano” cada vez tiene más alternativas para todas aquellas personas que desean cumplirlo y lograr el objetivo de llevar una reposada vida en suelo norteamericano.

Para ello, incluso, hay varios tipos de visa que les permiten a los solicitantes emigrar a Estados Unidos de manera legal y ya con un trabajo estable. Varias empresas se unieron a la iniciativa y comenzaron a contratar cientos de personas para diferentes vacantes.

Las visas de trabajo H-2A o la H-2B pueden ser solicitadas por cualquier persona, ya sea preparada de manera académica o no. Es decir, que quienes deseen aplicar no necesariamente deben tener un título universitario. Los extranjeros pueden postularse a ofertas de puestos que incluyen opciones como jardinería, cocina, cuidado de animales y muchos más, en los que no se requieren certificaciones académicas específicas.

Las empresas son las encargadas de evaluar la experiencia y aptitudes de cada persona, como en cualquier otro trabajo. Y después, les brindarán a los seleccionados la oportunidad para viajar al país norteamericano de manera legal con una visa de trabajo temporal para que presten sus servicios en la compañía.

Trabajar en Estados Unidos cada vez es más sencillo para los extranjeros Unsplash

¿Cuáles son las empresas que más contratan migrantes en EE.UU.?

La Oficina de Certificación Laboral para Extranjeros del Departamento de Trabajo dio a conocer el listado de las compañías que más contrataron los servicios de extranjeros el año pasado, bajo esta modalidad de visas de trabajo. En los primeros puestos se encuentran:

Trident Seafoods Corporation: 3712 contratos.

OBI Seafoods, Inc.: 2706 contratos.

Rotolo Consultants, Inc.: 2088 contratos.

Progressive Solutions LLC: 1805 contratos.

Silver Bay Seafoods LLC: 1650 contratos.

¿Cómo conseguir la visa de trabajo temporal para USA?

Esta visa temporal de trabajo tiene dos categorías: la H-2A y la H-2B. Para que cualquiera de estas sea aprobada, el empleador (la empresa) tiene que enviar el formulario I-129 a las autoridades migratorias correspondientes para solicitar que el migrante ingrese a territorio estadounidense para trabajar en su compañía.

La visa H-2A es aquella con la que el trabajador solo podrá ser empleado por la empresa que solicitó su permiso. Esto significa que si una persona desea cambiar de lugar de empleo, deberá solicitar otro permiso para hacerlo. Es ilegal cambiar de compañía sin el permiso necesario.

Mientras que la visa H-2B sí permite a los migrantes ser contratados por diferentes empleadores en el país, aunque también de manera temporal.

Esta visa de trabajo puede ser solicitada por cualquier persona

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que para ninguna de las dos modalidades el solicitante debe tener algún título académico. Lo que sí es crucial es que la empresa demuestre con evidencias que requiere de los servicios de un extranjero dado que en EE.UU. no hay una persona con sus mismas capacidades o personal suficiente para cumplir con las exigencias de ese puesto.

El Departamento de Estado decidió crear estas visas, ya que, según los datos arrojados por la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral (JOLTS por sus siglas en inglés), tan solo en noviembre del 2021 4,5 millones de personas renunciaron en diferentes sectores laborales. El rubro servicios -que incluye hospedaje, salud, transporte y almacenamiento- fue uno de los más afectados.