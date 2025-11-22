Cuáles son las mejores llantas para autos para conducir en invierno en medio de la nieve en EE.UU.

La seguridad en la carretera durante el invierno en EE. UU. es crucial. Para enfrentar los serios desafíos de la conducción invernal, es esencial que el vehículo tenga los neumáticos correctos. Para ello, se aconseja adquirir las llantas antes de que empiece el invierno, cuando la disponibilidad es mayor y los precios son más bajos.

Cuáles son las mejores llantas para conducir en la nieve

Los neumáticos de invierno (o cubiertas de nieve) se diseñan específicamente para el frío extremo, ya que garantizan un agarre seguro sobre nieve y hielo gracias a sus dibujos y compuestos de caucho que mantienen la flexibilidad por debajo de los 45 °F (7 °C). Su patrón de rodadura es clave para evacuar eficazmente la nieve y la aguanieve, y maximizar la tracción en la carretera, según Consumer Reports.

Estos neumáticos se diseñan específicamente para ofrecer tracción en climas fríos (Pexels/DženisHasanica)

La lista muestra los neumáticos específicos para afrontar condiciones de nieve y hielo en la carretera. Entre ellos, destacan los siguientes:

Nokian Hakkapeliitta R5

El Nokian Hakkapeliitta R5 se erige como el líder de su categoría al ofrecer una gama completa con tres variantes: el R5 estándar para turismos, el R5 SUV para vehículos todoterreno y el R5 EV para modelos híbridos y eléctricos.

Este neumático redefine el agarre invernal gracias a dos innovaciones claves: los microcristales árticos (Arctic Grip Crystals) en la banda de rodadura, que funcionan como tacos permanentes que emergen con el desgaste para mantener una reserva de tracción constante; y un diseño de doble bloque que maximiza la adherencia. Además, su banda de rodadura silenciosa asegura un viaje suave y un habitáculo libre de ruidos molestos incluso en las carreteras más frías.

Vikingo Continental Contacto 7

El Continental VikingContact 7 es la máxima expresión de la ingeniería alemana para el invierno. Su avanzada fórmula nórdica de compuesto incorpora un dúo de rendimiento: aceite de canola (colza), que garantiza que el caucho se mantenga flexible y reactivo incluso bajo cero, y sílice de alta adherencia, que potencia el agarre en superficies frías. Esta combinación optimiza la tracción y la estabilidad.

Además, tal como lo señala Consumer Reports, el diseño de la banda de rodadura tridimensional no solo mejora la flexibilidad a baja temperatura, sino que también garantiza la evacuación eficiente de la aguanieve y el agua. Disponible en un amplio rango de tamaños, su estructura reduce el ruido de rodadura, y ofrece un viaje más cómodo en invierno.

Los mejores neumáticos para nieve son Nokian Hakkapeliitta R5, Vikingo Continental Contacto 7 y Michelin X Ice Snow (Pexels/KarolaG)

Michelin X Ice Snow

El Michelin X-Ice Snow es el neumático de invierno sin clavos ideal para quienes buscan eficiencia. Su característica distintiva es la resistencia a la rodadura ultrabaja, lo que se traduce en una reducción significativa del consumo de combustible, ya que requiere menos esfuerzo del motor para mantener la velocidad.

En el corazón de su rendimiento está un compuesto de sílice de última generación, con polímeros microscópicos para maximizar el contacto con la superficie. Este compuesto mantiene la goma flexible en el frío extremo, y asegura una adherencia excepcional tanto a la nieve compacta como al hielo.

La tracción se completa con laminillas 3D profundas que canalizan el agua y la aguanieve, y previenen el deslizamiento. Además, su diseño flexible amortigua las imperfecciones del camino, por lo que garantiza una conducción más confortable.

Estas llantas poseen un diseño especifico para mejorar el agarre en superficies con nieve y hielo (Pexel/KarolaG)

Consejos para la seguridad de las llantas en el invierno

Para enfrentar el clima frío con la máxima seguridad, sigue estas recomendaciones esenciales de State Farm:

Verificar el símbolo invernal: todos los neumáticos deben llevar el ícono de la montaña y el copo de nieve (3PMSF) . Este distintivo certifica que ofrecen la tracción y el rendimiento ideal para temperaturas bajo cero.

todos los neumáticos deben llevar el . Este distintivo certifica que ofrecen la tracción y el rendimiento ideal para temperaturas bajo cero. Instalar un juego completo (cuatro neumáticos): Es crucial equipar el vehículo con cuatro neumáticos de invierno . Instalar solo dos puede provocar una tracción desigual, y aumentar drásticamente el riesgo de pérdida de control y derrapes .

Es crucial . Instalar solo dos puede provocar una tracción desigual, y aumentar drásticamente el riesgo de . Monitorear la presión mensualmente: las bajas temperaturas invernales hacen que el aire se contraiga, y que la presión disminuya. Revisa la presión al menos una vez al mes con un manómetro confiable para mantener el rendimiento y la seguridad.

las bajas temperaturas invernales hacen que el aire se contraiga, y que la presión disminuya. al menos una vez al mes con un manómetro confiable para mantener el rendimiento y la seguridad. Prioriza el caucho sobre la electrónica: sistemas como el ABS y el Control de Estabilidad (ESC) no pueden compensar la falta de agarre. La tracción efectiva que proporcionan los neumáticos es la primera y mejor línea de defensa para maximizar la seguridad en la carretera.