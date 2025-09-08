Cuáles son las posibilidades de que El Salvador clasifique al Mundial 2026, según la inteligencia artificial

El Salvador mantiene amplias posibilidades de clasificar de forma directa al Mundial 2026, tras su arranque en la última ronda de eliminatorias de la Concacaf. La selección venció en su primer partido a Guatemala y, por el momento, se ubica como líder del Grupo A.

¿El Salvador tiene posibilidades de clasificar al Mundial, según la IA?

Tras el sorteo que definió los grupos para la última ronda de eliminatorias mundialistas de la Concacaf, El Salvador quedó ubicado en el Grupo A, junto con Guatemala, Surinam y Panamá.

El Salvador viene de ganarle a Guatemala

Los primeros lugares de cada grupo avanzarán de manera automática al Mundial 2026 de la FIFA, y la Selecta ya dio el primer paso hacia ese objetivo al sumar sus primeros tres puntos.

Qué dice la IA sobre las posibilidades de El Salvador de llegar de forma directa a la Copa Mundial 2026

Copilot: la IA de Microsoft destaca que la selección de El Salvador “arrancó con el pie derecho” la última ronda clasificatoria al vencer 1-0 a Guatemala, lo que la coloca como líder momentáneo de su grupo. Copilot también resalta la experiencia del director técnico, “Bolillo” Gómez, que podría ser clave para el éxito de la Selecta.

ChatGPT: es optimista con las posibilidades de El Salvador de conseguir un cupo directo al Mundial. La IA de OpenAI también señala que la selección se encuentra por encima de Guatemala y Surinam en el ranking global de la FIFA, lo que le daría una ventaja en caso de un empate en puntos.

Gemini: en la misma línea, señala que El Salvador tiene “amplias posibilidades” de clasificarse de manera directa al Mundial 2026, especialmente después de comenzar con una victoria en la última ronda de eliminatorias. La IA de Google también subraya que la clave será ganar los encuentros en casa y sumar puntos como visitante. En caso de no lograr el primer lugar, la IA apunta que El Salvador podría quedarse en la zona de repechaje.

Cómo va la tabla de eliminatorias de Concacaf

Después del debut de todas las escuadras del Grupo A en la última ronda de eliminatorias de Concacaf, donde la Selecta fue la única en ganar su duelo, así está la tabla hasta el 8 de septiembre:

El Salvador logró un triunfo de visita en Guatemala

El Salvador con 3 puntos y una diferencia de goles de +1

Panamá con 1 punto y una diferencia de goles de 0

Surinam con 1 punto y una diferencia de goles de 0

Guatemala con 0 puntos y una diferencia de goles de -1

Cuáles son los partidos de las eliminatorias mundialistas que faltan

Los partidos restantes, que se llevarán a cabo en octubre y noviembre de este año para definir a los tres equipos que pasan directamente a la Copa Mundial 2026, son los siguientes:

Lunes, 8 de septiembre de 2025

Panamá vs. Guatemala – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá (PAN)

El Salvador vs. Surinam – Estadio Cuscatlán, San Salvador (SLV)

Martes, 9 de septiembre de 2025

Jamaica vs. Trinidad y Tobago – National Stadium, Kingston (JAM)

Curazao vs. Bermuda – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

Costa Rica vs. Haití – Estadio Nacional, San José (CRC)

Honduras vs. Nicaragua – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa (HON)

El Salvador recibe en Cuscatlán a Surinam este 8 de septiembre

Jueves, 9 de octubre de 2025

Nicaragua vs. Haití – Estadio Nacional, Managua (NCA)

Honduras vs. Costa Rica – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula (HON)

Viernes, 10 de octubre de 2025

Surinam vs. Guatemala – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo (SUR)

Bermuda vs. Trinidad y Tobago – Bermuda National Sports Centre, Devonshire (BER)

Curazao vs. Jamaica – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

El Salvador vs. Panamá – Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador (SLV)

Lunes, 13 de octubre de 2025

Honduras vs. Haití – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa (HON)

Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José (CRC)

Martes, 14 de octubre de 2025

Curazao vs. Trinidad y Tobago – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

Panamá vs. Surinam – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá (PAN)

Jamaica vs. Bermuda – National Stadium, Kingston (JAM)

El Salvador vs. Guatemala – Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador (SLV)

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Surinam vs. El Salvador – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo (SUR)

Bermuda vs. Curazao – Bermuda National Sports Centre, Devonshire (BER)

Trinidad y Tobago vs. Jamaica – Hasely Crawford Stadium, Puerto España (TRI)

Haití vs. Costa Rica – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW)

Guatemala vs. Panamá – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala (GUA)

Nicaragua vs. Honduras – Estadio Nacional, Managua (NCA)

Martes, 18 de noviembre de 2025