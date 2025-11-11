Cuáles son las posibilidades de que Guatemala clasifique directo al Mundial 2026 en noviembre 2025, según la IA

La Ronda Final de las Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) aún tiene un par de partidos pendientes antes de saber quiénes son los seleccionados que pasan de forma directa a la Copa del Mundo 2026. Herramientas de inteligencia artificial (IA) han revelado las posibilidades de que Guatemala suba a la primera posición del Grupo A y cumpla su sueño mundialista.

Las posibilidades de que Guatemala clasifique directamente al Mundial 2026

La selección guatemalteca aún tiene dos partidos pendientes en los que deberá enfrentar a Panamá el próximo 13 de noviembre, y a Surinam el día 18 del mismo mes, de acuerdo con el calendario de la confederación.

Rubio Rubín, jugador de la Selección de Guatemala (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Actualmente, Los Chapines se encuentran en la tercera posición del Grupo A, con 5 puntos, por debajo de sus futuros contrincantes, quienes están empatados con 6 puntos, y en el primero y segundo lugar de la tabla, de acuerdo con la Concacaf.

Las posibilidades de que Guatemala venza a Surinam y a Panamá y consiga el pase directo al Mundial 2026, según la IA, son:

ChatGPT

Esta herramienta dice que la selección tiene posibilidades reducidas de conseguir el pase directo al torneo internacional de futbol. Esto debido a que sus rivales cuentan con mayor experiencia y probabilidades de vencer en los próximos partidos.

La posibilidad de que La Bicolor alcance la clasificación directa es menor al 25%, ya que cualquier empate o tropiezo en los juegos que faltan la alejaría más del primer puesto de la tabla.

Sin embargo, la opción de repechaje parece ser la más clara y realista para la selección de Guatemala si consigue un lugar dentro de los mejores segundos lugares del torneo.

La Selección de Guatemala tendría que ganar sus próximos partidos con diferencia de goles para conseguir el pase directo (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Gemini

Esta IA advierte que noviembre es el mes de la fase crucial de las Eliminatorias de la Concacaf, aunque las posibilidades para esta escuadra de conseguir la clasificación directa son difíciles, aunque no imposibles.

Para que los guatemaltecos lleguen al primer lugar del Grupo A necesitarían ganar sus dos partidos restantes ante Panamá y Surinam con una diferencia de goles que les permita conseguir 11 puntos y que sus rivales directos no superen dicha marca.

Aunque la opción más cercana es que se coloquen en segundo lugar de su tabla y así cumplan su sueño mundialista a través del repechaje.

La Selección de Guatemala tiene mayores posibilidades de llegar al Mundial 2026 en repechaje (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Meta AI

La herramienta de inteligencia artificial explica que La Azul y Blanco se encuentra en una posición prometedora, ya que está en pelea por los primeros lugares de la tabla y sus próximos partidos serán fundamentales para definir su futuro.

Para obtener la clasificación directa tendría que ganar los juegos restantes de la Ronda Final de Eliminatorias de la Concacaf, aunque también se apunta a una opción más cercana que sería el repechaje.

Posiciones actuales del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026

El Grupo A de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 se compone de las selecciones de Surinam, Panamá, Guatemala y El Salvador, según la tabla de la confederación.

En primer lugar, están los Suriboys, quienes tienen 6 puntos, cuatro partidos jugados con una victoria y tres empates. En el segundo puesto está Panamá, también con 6 puntos, el mismo número de victorias y el mismo número de empates.

En la tercera posición de la tabla destaca Guatemala, con cinco puntos conseguidos tras cuatro partidos, de los cuales uno fue derrota, uno fue victoria y dos fueron empates. Mientras que al final del Grupo A se encuentran los salvadoreños con 3 puntos que obtuvieron tras una victoria y tres derrotas.

Tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf (Concacaf)

Quiénes están en primer lugar de sus grupos en las Eliminatorias Concacaf 2025

Son solo tres las selecciones que podrán avanzar directamente a la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con su desempeño en la Ronda Final de Eliminatorias, según la confederación.

Primeros lugares: Surinam (Grupo A, con 6 puntos), Jamaica (Grupo B, con 9 puntos), y Honduras (Grupo C, con 8 puntos).

Los mejores segundos lugares son: Curazao (Grupo B, con 8 puntos), Costa Rica (Grupo C, con 6 puntos) y Panamá (Grupo A, con 6 puntos).