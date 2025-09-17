Cuáles son los estados de Estados Unidos que prohibieron el uso de celulares en las escuelas

Con el inicio del nuevo ciclo escolar en Estados Unidos, diversos estados del país comenzaron con la prohibición del uso de celulares en las escuelas. La medida tiene como objetivo reducir las distracciones a fin de incentivar en los estudiantes un ambiente de aprendizaje enfocado. A la fecha, algunas entidades ya comenzaron con esta implementación, mientras que en el resto la decisión recaerá sobre las agencias educativas locales.

Los estados de EE.UU. que prohibieron el uso de celulares en las escuelas

Al menos 20 estados (incluidos Washington D.C. y las Islas Vírgenes) han prohibido por completo los celulares y tabletas en horario escolar, aunque esta medida cuenta con algunas excepciones para estudiantes con discapacidad, indicó ABC News.

Los profesores aseguran que el uso del celular en clases genera distracciones constantes (Usodecelulares/Archivo) Freepik - Freepick

También existen algunos estados, como Maryland y Wyoming, que aún permiten el uso de dispositivos inalámbricos en las aulas, y otros más que han optado por un enfoque menos prohibicionista.

Algunos implementan recomendaciones individuales para que los distritos escolares decidan sus propias políticas. En el caso de Puerto Rico, se solicitó que se formule una propuesta para 2026.

Los 20 estados de EE.UU. que ya prohíben el uso de celulares en las escuelas:

Alabama

Alaska

Arkansas

Carolina del Sur

Dakota del Norte

Florida

Indiana

Kentucky

Luisiana

Misuri

Nebraska

Nueva Hampshire

Nueva York

Oklahoma

Oregón

Tennessee

Texas

Virginia

Washington D. C.

Las Islas Vírgenes

Estados como Maryland y Wyoming no se han sumado a la medida de restringir el uso de dispositivos móviles en las aulas (celulares/Archivo) iStock

Estados de EE.UU. que no han prohibido el uso de celulares en las escuelas:

California

Colorado

Delaware

Illinois

Iowa

Maryland

Michigan

Minnesota

Montana

Nevada

Nuevo México

Nueva Jersey

Pennsylvania

Wisconsin

Wyoming

Si bien en muchos estados se limita el uso del celular, existen excepciones para alumnos con discapacidad (Celularesenclases/Pexels)

Estados de EE.UU. que poseen otros enfoques sobre la prohibición del uso de celulares en las escuelas:

Carolina del Norte

Connecticut

Dakota del Sur

Georgia

Idaho

Kansas

Maine

Massachusetts

Misisipi

Ohio

Utah

Vermont

Virginia Occidental

Por qué no se permite el uso de celulares en las escuelas de EE.UU.

Los estados que prohibieron el uso de celulares en las escuelas argumentan que representa un obstáculo para el aprendizaje, ya que frena la participación, causa distracciones y desencadena problemas de salud mental en los adolescentes, señala ABC News.

Al respecto, Thomas Toch, director de FutureEd, declaró que la iniciativa busca que los alumnos se involucren en los temas abordados en las aulas, sostengan comunicación con sus compañeros y creen comunidades para su aprendizaje.

Aplicar medidas de prohibición o regulación del uso celulares en las escuelas también fomenta la protección de la salud mental de los niños y jóvenes, según el Gobierno de Oregon.

Debido a esto, la gobernadora de estatal, Tina Kotek, firmó la orden ejecutiva 25-09 donde prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas de su entidad, desde el nivel preescolar, hasta el bachillerato.

A través de sus redes sociales expresó que la medida “ayudará a mejorar la concentración, la salud mental y la seguridad, para que cada estudiante pueda aprender y prosperar sin distracciones”.

La gobernadora de Obregón, Tina Kotek firmó un orden ejecutiva para prohibir el uso de celulares en las aulas (X/@TinaKotek)

El gobierno de Carolina del Norte, también se sumó a esta iniciativa bajo la ley HB 959, que restringe el uso de celulares en los salones. Esta normativa entró en vigencia durante el ciclo escolar 2025-2026 y busca garantizar un verdadero aprendizaje.

“Bell to Bell”, la iniciativa de los estados que incorporan en las escuelas

Aunque algunas entidades prohíben el uso total de los celulares, e incluso el llevarlos a las aulas, otros son más flexibles donde se aplica la iniciativa “Bell to Bell” (de timbre a timbre), según CBS News.

Uno de estos estados es Nueva York, en donde los estudiantes deben guardar o apagar sus dispositivos desde el timbre de inicio de clases hasta el timbre que marca el fin de las mismas.

Esta política permite que las familias mantengan la opción de comunicarse directamente con sus hijos durante la jornada escolar en caso de emergencias, y también brinda la oportunidad de que los alumnos usen sus teléfonos en los recreos.

Aunque en el Distrito Escolar de Yonkers, Nueva York, se implementó la compra de fundas especiales para aproximadamente 11.000 estudiantes. Estas permiten que lleven con ellos sus dispositivos, pero cuenta con un seguro que les impide acceder a él, a menos que tengan autorización del personal educativo.