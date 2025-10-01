Cuáles son los estados en los que no entra en vigor el cambio de hora en EE.UU.

El horario de verano (boreal) en Estados Unidos entrará en su etapa final en noviembre de 2025, cuando los relojes se atrasen una hora. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), el país cerrará así un período de 238 días. El nuevo régimen estará vigente en la mayoría del territorio, pero con excepciones definidas por legislación.

Cuándo atrasar los relojes en EE.UU.

El domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2 de la mañana, los relojes en Estados Unidos se van a atrasar una hora. Eso significa que ese día va a durar 25 horas, porque se repite la franja de una a dos de la madrugada.

El Departamento de Transporte reconoce nueve husos horarios oficiales Freepick

Este cambio marca el final del horario de verano boreal (que había empezado el 9 de marzo) y el regreso al horario estándar. En los meses cálidos, el horario se adelanta en los relojes una hora para aprovechar mejor la luz del día. La regla popular para recordarlo es: “Adelantar en primavera, atrasar en otoño”.

Estados y territorios que no aplican el cambio de hora

El Departamento de Transporte, que es la autoridad responsable de fijar husos horarios, explica que estos son los estados en los que no se realiza la modificación:

Hawái

La mayor parte de Arizona (solo la Nación Navajo sí aplica el cambio)

(solo la Nación Navajo sí aplica el cambio) Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

Islas Marianas del Norte

Samoa Americana

Ese día tendrá 25 horas, porque se repetirá la franja de 1 a 2 de la madrugada Freepick

¿Quién regula el horario en Estados Unidos?

Según el NIST, el Congreso conserva la potestad de revisar la norma y realizar ajustes cuando lo considere necesario. En la actualidad, el DOT reconoce nueve husos horarios oficiales para Estados Unidos y sus territorios: Atlántico, Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska, Hawaii–Aleutian, Samoa y Chamorro.

El cambio de fronteras entre zonas horarias solo puede autorizarse si las máximas autoridades estatales o locales lo solicitan y demuestran que favorece la “conveniencia del comercio”.

¿Por qué Arizona rechazó el horario de verano?

Según un artículo publicado por la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés), el estado aplicó por última vez el horario de verano (boreal) en 1967, pero la experiencia resultó negativa. Mientras que en gran parte del país una hora adicional de luz natural ayudaba a reducir el uso de calefacción y electricidad, en Arizona generaba el efecto contrario: prolongaba el calor extremo y aumentaba el consumo de aire acondicionado en hogares, escuelas y comercios. Agricultores y familias también rechazaron la medida por alargar las tardes de altas temperaturas.

El profesor Calvin Schermerhorn, de la Escuela de Estudios Históricos, Filosóficos y Religiosos de ASU, explicó que los beneficios eran mínimos frente a los costos energéticos y sociales. Por ese motivo, desde 1968 Arizona mantiene de forma permanente la hora estándar de la Montaña, con una sola excepción: la Nación Navajo, que sí lo aplica para mantenerse alineada con sus territorios en Utah y Nuevo México.

La regla popular lo resume: “Adelantar en primavera, atrasar en otoño” Freepick

Historia y cambios legales del horario en EE.UU.

El horario de verano en Estados Unidos se aplicó por primera vez en 1918, durante la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año se adoptaron oficialmente cinco husos horarios bajo la supervisión de la Comisión Interestatal de Comercio, el organismo que regulaba los ferrocarriles, según afirma la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos (BTS, por sus siglas en inglés).

En 1966, el Congreso sancionó la Uniform Time Act, que estableció un sistema uniforme de horario de verano a nivel nacional. La ley fijó las fechas de inicio y finalización y asignó al recién creado Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) la responsabilidad de regular los husos horarios y garantizar la observancia del tiempo estándar. Desde entonces, los estados no tienen la facultad de modificar la duración del horario, aunque sí pueden eximirse de su aplicación.

¿Cómo afectan las reglas del horario a relojes y computadoras?

Según el NIST, los equipos que se sincronizan con la hora oficial no presentan problemas con el cambio de horario siempre que el sistema operativo esté actualizado. Los servicios de NIST transmiten Tiempo Universal Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés) y dependen del software del dispositivo para aplicar las correcciones locales.

Los relojes de radio controlados que reciben la señal de la estación WWVB, una transmisión de radio de baja frecuencia del NIST, ajustan la hora de forma automática, salvo en lugares donde el horario de verano no rige, como Arizona, donde la función debe desactivarse.

En cambio, los relojes más antiguos con programación interna —como los modelos “AUTOSET” o “SMARTSET”— pueden seguir las reglas previas y cambiar en fechas equivocadas. En esos casos, la única opción es corregirlos manualmente o recurrir al fabricante.