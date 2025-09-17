Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos y en qué momento toca adelantar la hora en USA

Por ley, en Estados Unidos se hace un cambio de hora cuando se termina el Daylight Saving Time (DST). Los relojes se adelantan en marzo para dar paso al horario de verano (boreal) y se atrasan en invierno, cuando comienza la hora estándar. En este 2025, esta es la fecha clave.

¿Cuándo cambia el horario en EE.UU. en 2025?

Las fechas que marcan el comienzo y el final del horario de verano han cambiado a medida que el Congreso ha aprobado nuevos estatutos. A partir de 2007, el DST comienza en el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

En EE.UU., la hora cambia dos veces al año; la próxima fecha es el 2 de noviembre Canva

En marzo, los relojes se adelantan una hora a las 2 hs (madrugada) para marcar las 3 hs. Mientras que el primer domingo de noviembre se atrasan, de las 2 hs a la 1 hs.

En este 2025, ya se hizo el primer cambio (el 9 de marzo) y el horario de verano se acabará el domingo 2 de noviembre, cuando habrá que reprogramar los relojes para pasar de las 2 hs a la 1 hs de la madrugada.

Luego, los dispositivos, digitales o análogos, se volverán a ajustar el domingo 8 de marzo de 2026, cuando toca adelantar los relojes en casi todo el país norteamericano.

Los especialistas recomiendan que se haga el cambio en los relojes la noche anterior, al irse a dormir. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los dispositivos digitales y teléfonos celulares se actualizan automáticamente.

¿Todos los estados deben cambiar al horario de invierno en EE.UU.?

La Ley de Horario Uniforme de 1966 proporcionó la estandarización en las fechas de inicio y fin del horario de verano en EE.UU., pero permitió exenciones locales de su observancia. La legislación dispuso que comenzara el último domingo de abril y terminara el último domingo de octubre; disposición que se ha reformado.

En USA y otros países se observa algún tipo de horario de verano Freepik

El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) que supervisa la observancia uniforme del DST en todo el país norteamericano, explica que no tiene la facultad de derogarlo ni modificarlo, ni funciones en la decisión de un estado sobre si debe o no observarlo.

Sin embargo, establece que si un estado decide seguir los lineamientos del cambio de horas, este debe comenzar y terminar en las fechas establecidas por el gobierno federal.

El Daylight Saving Time no se sigue en Hawái, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la mayor parte de Arizona (con excepción de la Reserva Indígena Navajo, que sí lo hace).

¿Para qué se cambia la hora en verano e invierno?

El Laboratorio de Medición Física, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) explica que durante el DST, la luz del día comienza una hora más tarde por la mañana y dura 60 minutos más por la noche. Un cambio que hace coincidir más horas de luz natural con el tiempo en que la mayoría de las personas están activas.

Este 2 de noviembre de 2025 se termina el horario de verano en Estados Unidos Pexels / William Fortunato

“Quienes lo apoyan consideran que esto ahorra energía, ya que en los meses de primavera y verano es posible que más gente esté al aire libre por la noche y no consuma energía en casa. Sin embargo, existen debates sobre cuánta energía se ahorra”, señala.

Una publicación de USA Facts, refiere que en 1974 un estudio del Departamento de Transporte sobre el horario de verano no halló diferencias concluyentes en el consumo de energía, la delincuencia, los tiempos de viaje ni el comercio durante el cambio en los relojes.

Mientras que la National Conference of State Legislatures (NCSL) indica que las legislaturas estatales han considerado más de 750 proyectos de ley y resoluciones en los últimos años para establecer el horario de verano durante todo el año, tan pronto como la ley federal lo permita.