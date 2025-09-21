Cuáles son los países latinos que jugarán el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 dará inicio el jueves 5 de marzo de ese año con su sexta edición, en la que participarán nueve países latinos. El torneo internacional ya tiene definido el calendario oficial, la distribución de grupos y las sedes que recibirán los partidos, considerada como una de las competencias más esperadas del deporte.

Qué selecciones latinas participarán del Clásico Mundial de Beisbol

De las 20 selecciones que competirán, nueve son países latinos:

México

Venezuela

Puerto Rico

Cuba

Panamá

República Dominicana

Nicaragua

Colombia

Brasil

El Clásico Mundial tendrá cuatro sedes en el mundo (X @WBCBaseball)

Las selecciones latinas competirán frente a equipos de todos los continentes, donde se practica béisbol de forma profesional y semiprofesional. El resto de los competidores son: Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia, República Checa, Países Bajos, Japón, China Taipéi e Israel.

¿Cómo se jugará el Clásico Mundial de Beisbol en 2026?

El formato del Clásico Mundial de Béisbol ha cambiado con el paso de las ediciones, pero en esencia busca combinar una primera fase de grupos con rondas eliminatorias que culminan en la gran final. Desde 2023 participan 20 selecciones divididas en zonas de cuatro grupos.

Tras la ronda de grupos, los equipos clasificados pasan a la fase de cuartos de final, que ya se juega bajo el formato de eliminación directa. Los ganadores de esas llaves acceden a las semifinales y, posteriormente, los vencedores disputan la gran final, que se define en un solo partido.

Una de las particularidades de este torneo es la implementación de reglas especiales por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) con relación al uso de lanzadores, con límites de lanzamientos y descansos obligatorios, para proteger a los jugadores de lesiones.

Los cuatro grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A:

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B:

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C:

Japón

Australia

Corea del Sur

República Checa

China Taipéi

Grupo D:

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Los grupos del Clásico Mundial de Beisbol @WBCBaseball

¿Cuándo comienza el Clásico Mundial de Beisbol y dónde se juega?

A diferencia de otros deportes, el Mundial de Beisbol disputará su fase de grupos en distintas sedes internacionales. El Grupo A, compuesto por cuatro selecciones latinas, tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico, desde el 6 al 11 de marzo.

Los grupos B y D tendrán lugar en Estados Unidos en los mismos días, mientras que el primero se jugará en Houston, Texas; el segundo se llevará a cabo en Miami, Florida. Finalmente, el Grupo C comenzará un día antes en Tokio, Japón.

El Trofeo del Clásico Mundial de Béisbol será alzado el próximo 14 de marzo @wbcbaseball

A partir de los cuartos de final, todas las selecciones clasificadas se mudarán a Estados Unidos el 13 y 14 de marzo. Los clasificados de los grupos A y B jugarán en Houston; mientras que los que hicieron lo propio en el C y D jugarán en Miami. Por último, las semifinales y final se jugarán en el LoanDepot Park de Miami.

Japón buscará revalidar lo hecho en la última edición en 2023 y sumar su cuarta estrella, luego de ganar las primeras dos ediciones en 2006 y 2009. República Dominicana fue el único país latino en alzarse con el trofeo en 2013, mientras que Estados Unidos lo logró en 2017.