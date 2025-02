Cuándo abren la carretera I-40 en Carolina del Norte: Josh Stein anunció la fecha

La carretera interestatal 40, que está en un proceso de construcción en varios tramos, reabrirá parcialmente entre Carolina del Norte y Tennessee en el mes de marzo, según las declaraciones del gobernador del estado, Josh Stein. El mandatario visitó el oeste de Carolina del Norte con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, para evaluar los esfuerzos de recuperación en curso luego de las destrucciones de carreteras que ocasionó el huracán Helene.

Apertura parcial en la ruta I-40 de Carolina del Norte

El gobernador detalló que el 1 de marzo se reabrirá un carril de la carretera interestatal I-40 en cada dirección cerca de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. “Reabriremos dos carriles de la I-40 el 1 de marzo. Será para tráfico de doble sentido con velocidad reducida y seguirá siendo una zona de construcción, por lo que se debe tener cuidado”, declaró a WralNews.

En el mismo sentido, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que el huracán Helene sigue causando estragos en el oeste de Carolina del Norte. Además, informó sobre una nueva falla en la zona de la I-40 que había sido previamente dañada, y explicó que los equipos de construcción están trabajando lo más rápido posible para realizar las reparaciones necesarias y garantizar la seguridad de los residentes.

La publicación del gobernador sobre el estado de la carretera I-40 tras el paso del huracán Helene (X:@JoshStein_)

Más detalles de la medida en Carolina del Norte

Luego de la reapertura durante los primeros días de marzo, la I-40 permanecerá cerrada en otro tramo que abarca desde la frontera estatal de Tennessee hasta la salida 20 (US 276/Jonathan Creek Road). Para guiar a los conductores sobre todas las desviaciones de carriles, cierres y nuevas aperturas que ocurrirán durante toda la reconstrucción de la carretera, el estado creó una página de desvíos.

Aunque la intención original era lograr la apertura de la I-40 durante el mes de enero, las fuertes lluvias ocurridas lo impidieron. El agua, por ejemplo, provocó que un trozo de asfalto cayera de un carril en dirección este de la I-40 en Pigeon River Gorge.

En el sitio oficial se puede ver cada uno de los desvíos (Foto: North Carolina Department of Transportation)

Los estragos de Helene

El paso de Helene provocó inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra que arrasaron con carreteras y puentes, dejando a muchos sectores de Carolina del Norte aislados. Las cuadrillas del NCDOT han estado trabajando incansablemente para despejar escombros y reparar las vías dañadas. Hasta ahora, se han creado más de 4100 sitios de escombros a lo largo de las carreteras, según cifras del departamento de transporte de Carolina del Norte.

Entre las carreteras reabiertas se encuentran la Interestatal 40 cerca de Old Fort y en el centro de Asheville, la I-26 en los condados de Henderson y Polk, y varias rutas importantes como la U.S. 221, U.S. 321 y U.S. 421 en el área de Boone. Sin embargo, algunas vías críticas como la Interestatal 40, U.S. 64, U.S. 19, N.C. 215, N.C. 226 y N.C. 197 permanecen cerradas debido a los daños severos

La recuperación de las carreteras y la infraestructura en Carolina del Norte será un proceso largo y costoso. El NCDOT estima que los daños ascienden a varios miles de millones de dólares.

LA NACION