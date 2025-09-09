Cuándo es el Día de la Independencia de México y la fecha exacta del festejo en septiembre de 2025

El Día de la Independencia de México conmemora el inicio del conflicto armado que terminó con el control del Imperio Español en la región. Puede existir confusión sobre si ese día histórico se festeja el 15 o el 16 de septiembre, porque las fiestas patrias suelen organizarse en ambos días, tanto el país azteca como en Estados Unidos, donde residen más de 37 millones de mexicanos .

Cuándo se celebrará la Independencia de México en 2025

El Gobierno de México explicó que la fecha exacta en que inició el proceso de independización del país fue el 16 de septiembre. Fue en la madrugada de ese día cuando el padre Miguel Hidalgo y Costilla invitó al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra de los españoles.

La principal celebración de este feriado se lleva a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México (Pexels/Jimmy Elizarraras)

Esto coincide con la información publicada en enero de 2025 sobre los feriados oficiales en México. Las autoridades mexicanas señalaron que el día de descanso obligatorio en el país es el 16 de septiembre de 2025, el cual caerá en martes.

Aunque el tradicional Grito de Independencia se lleva a cabo el 15 de septiembre de cada año, el inicio de este acontecimiento histórico se conmemora el día 16.

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer que encabezará el Grito de Independencia en la Plaza de la Constitución (más conocida como el Zócalo) de la Ciudad de México, como reportó Milenio.

Cómo inició la Independencia de México

Durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo tocó la campana de una parroquia en el estado de Guanajuato para invitar a los feligreses que se dirían a la misa dominical a luchar en contra de España. Ese acontecimiento pasó a ser conocido como el Grito de Dolores.

Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los personajes principales en la lucha por la independencia de México (Wikimedia Commons/Antonio Fabrés)

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), el sacerdote expresó en ese día: “Llegó el momento de nuestra emancipación; ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos”.

De hecho, la campana que actualmente se encuentra en Palacio Nacional en la Ciudad de México (y que es la que los presidentes utilizan durante la celebración del Grito de Independencia) es la misma que tocó Miguel Hidalgo.

Aunque ese hecho es considerado como el inicio de la independencia mexicana, el Gobierno de México señaló que desde 1800 se iniciaron las confabulaciones para terminar con el dominio que España ejercía desde el siglo XVI.

Uno de los movimientos más significativos fue la conspiración de Querétaro en 1809. La CNDH relató que, en el estado de Querétaro, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez organizaron reuniones literarias que en realidad fueron encuentros entre personas interesadas en terminar con el orden del virreinato.

Cuándo perdió España su control sobre México

La Independencia de México fue un proceso complejo conformado por múltiples batallas que se extendió desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821.

El Ejército Trigarante se formó gracias a la alianza entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero (Wikimedia Commons/José Luiz Bernardes Ribeiro)

El gobierno mexicano detalló que el 27 de septiembre de 1821 es considerado el fin de la lucha de Independencia de México porque ese día el Ejército Trigarante (liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero) llegó victorioso a la Ciudad de México.

Esto ocurrió después de que el virrey Juan O’Donojú renunciara a su cargo y reconociera la independencia de México.

Como relató la CNDH, España no reconoció lo expuesto en los Tratados de Córdoba firmados por O’Donojú y Agustín de Iturbide, los cuales declararon la salida de las tropas españolas del territorio mexicano.

A pesar de la negativa por parte de la monarquía española, el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia. El Gobierno de México agregó que España no admitió que el país era independiente hasta 15 años después de su declaración.