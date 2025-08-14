Cuál es el manuscrito histórico con la firma de Hernán Cortés que Estados Unidos devolvió a México

Un documento de más de cinco siglos, con la firma original del conquistador español Hernán Cortés, regresó a territorio mexicano después de permanecer desaparecido durante décadas. Las autoridades estadounidenses lo entregaron el miércoles al Gobierno de México, tras una operación en la que participaron agencias de ambos países.

El valioso manuscrito de Hernán Cortés repatriado a México

La página, fechada el 20 de febrero de 1527, contiene la rúbrica del conquistador español y detalla un pago en “pesos de oro” para financiar una nueva expedición. Según informó a DW la agente del FBI Jessica Dittmer, se trataba de gastos de preparación para explorar territorios que en ese momento resultaban desconocidos para Europa, como las llamadas “tierras de las especias”.

El documento data de 1527 y llevaba décadas desaparecido FBI Boston

El documento refleja la planificación que Cortés realizaba para sus viajes por un extenso territorio que, con el tiempo, se convirtió en el Virreinato de Nueva España. En su época de mayor alcance, esas tierras se extendían desde la región que hoy es el estado de Washington hasta Luisiana, además de México y parte de América Central.

El manuscrito lleva décadas perdido. Las autoridades creen que fue sustraído del Archivo General de la Nación entre 1985 y 1993. En 1993, mientras se microfilmaba una colección de documentos firmados por Cortés, se detectó la ausencia de 15 páginas, según consignó Associated Press. La denuncia formal se presentó años después, cuando investigadores mexicanos recopilaron detalles clave sobre el robo, como la numeración de las páginas y la forma en que fueron arrancadas.

FBI y México: la operación para hallar el documento firmado por Hernán Cortés

Con la información proporcionada por México, el equipo de Crímenes de Arte del FBI incorporó el caso a su base de datos de obras y bienes culturales robados. La búsqueda se apoyó en fuentes de código abierto y en la colaboración de las oficinas del organismo estadounidense en Atlanta y Nueva York.

Retrato del conquistador español Hernán Cortés Royal Academy, Madrid

Tal como informó Europa Press, el reto no era solo localizar el manuscrito, que había cambiado de manos varias veces, sino confirmar su autenticidad y asegurar que las autoridades estadounidenses pudieran obtener su posesión legal para devolverlo a México. La verificación se logró gracias a un tipo de numeración con cera utilizada por archiveros mexicanos entre 1985 y 1986.

El FBI colaboró con las autoridades mexicanas en el operativo FBI

El FBI indicó que no presentaría cargos contra ninguna persona debido a que el documento pasó por varios propietarios. Esta es la segunda vez que la agencia devuelve a México un manuscrito firmado por Cortés: en 2023, se repatrió otro texto de 1527 en el que autorizaba el pago de azúcar rosada.

México busca repatriar documentos y patrimonios históricos

El caso forma parte de un plan integral del Gobierno de México para recuperar piezas históricas y culturales que forman parte de su patrimonio. Según datos oficiales, más de 14.000 bienes fueron repatriados en la última década desde distintos países de América, Europa y Oceanía, mediante entregas voluntarias o procesos legales.

En los últimos años, las autoridades mexicanas intensificaron sus acciones contra subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, donde se detectaron objetos robados o pertenecientes al acervo cultural del país latinoamericano. También reforzaron la colaboración con gobiernos y agencias extranjeras para lograr decomisos y evitar la venta ilegal de piezas históricas.