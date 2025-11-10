Cuándo juega El Salvador sus dos últimos partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El 13 y el 18 de noviembre se llevarán a cabo los últimos partidos de las Clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En esos días se definirá qué equipos conseguirán su pase directo a la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). A la Selección de El Salvador solo le restan dos juegos para no perder la oportunidad de participar en el máximo torneo.

Cuándo juega El Salvador sus últimos partidos clasificatorios

La Concacaf publicó el calendario oficial con los últimos 12 partidos de su torneo clasificatorio. El penúltimo encuentro de El Salvador sucederá el jueves 13 de noviembre contra Surinam a las 17.00 hs, tiempo del Este (ET). La sede será el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, en Paramaribo, Surinam.

El Salvador jugará como visitante en sus últimos dos partidos (Facebook/La Selecta SLV)

El último juego de la selección salvadoreña será el martes 18 de noviembre, cuando se enfrentará a Panamá. El partido será a las 20.00 hs ET en el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá, Panamá. Esto quiere decir que las últimas dos participaciones de El Salvador serán como visitante.

La Concacaf anunció que los fanáticos podrán ver los partidos desde Estados Unidos en las plataformas de CBS Paramount (en inglés), Telemundo Deportes Ahora y Universo (en español).

En la ronda final del torneo de la Concacaf, los equipos nacionales fueron divididos en tres grupos: A, B y C. La confederación explicó que solo los primeros lugares de cada grupo serán recompensados con un pase directo a la Copa Mundial.

Los equipos que no clasifiquen tendrán otra oportunidad para participar en la justa internacional. Las escuadras que se posicionen como los dos mejores segundos lugares avanzarán al repechaje, conocido de forma oficial como el Play-Off Intercontinental de la FIFA.

Las dos selecciones que ganen sus respectivas finales en el repechaje participarán en el Mundial de Fútbol.

El paso de El Salvador en su camino rumbo al Mundial 2026

Actualmente, La Selecta se encuentra en la última posición del Grupo A con un total de 3 puntos. De los cuatro partidos que ya jugó dentro de la competencia de la Concacaf, la selección solo ha ganado un encuentro y no ha logrado meter más de un gol en cada enfrentamiento.

El último partido de El Salvador fue contra Guatemala (Facebook/Concacaf)

De acuerdo con la confederación, los resultados de los juegos pasados de El Salvador fueron:

Guatemala vs. El Salvador: 0-1

vs. El Salvador: El Salvador vs. Surinam : 1-2

: El Salvador vs. Panamá : 0-1

: El Salvador vs. Guatemala: 0-1

Cómo va la tabla de posiciones de las Clasificatorias de la Concacaf

La tabla de posiciones de las Clasificatorias de la Concacaf podría cambiar de forma drástica después de los 12 partidos que sucederán en noviembre. Antes de los últimos enfrentamientos, las selecciones nacionales cuentan con los siguientes puntajes y lugares dentro de sus grupos:

La selección salvadoreña se encuentra en la última posición del Grupo A (Facebook/Concacaf)

Grupo A

Surinam : 6 puntos

: 6 puntos Panamá : 6 puntos

: 6 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Jamaica : 9 puntos

: 9 puntos Curazao : 8 puntos

: 8 puntos Trinidad y Tobago : 5 puntos

: 5 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Haití : 5 puntos

: 5 puntos Nicaragua: 1 punto

Mejor segundo lugar