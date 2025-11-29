Calendario de pagos del Seguro Social en diciembre en Florida

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario con las fechas de pago para diciembre de 2025, para que los beneficiarios de sus diferentes programas en Florida puedan verificar cuándo se harán los depósitos correspondientes al último mes del año.

Cuándo pagan el Seguro Social en diciembre en Florida

La dependencia compartió el calendario de pagos tanto para los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), así como del Seguro Social por Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés) para todos los afiliados en Florida, correspondientes a diciembre de 2025.

Los pagos del Seguro Social se entregarán en diciembre de 2025 de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Social Security Administration)

Según la SSA, los pagos del programa RSDI se depositan de acuerdo con la fecha de nacimiento de los beneficiarios, y comienzan a realizarse a partir del segundo miércoles del mes. Las fechas quedan de la siguiente manera:

Personas nacidas entre el día 1° y el 10 de noviembre: recibirán su pago el día 10 de noviembre.

Personas nacidas entre el día 11 y el 20 de noviembre: recibirán su pago el día 17 de noviembre.

Personas nacidas entre el día 21 y el 30 de noviembre: recibirán su pago el día 24 de noviembre.

Mientras que los recursos para los afiliados al programa de Ingreso Suplementario se depositarán los días 1° y 31 de diciembre. De igual manera, para los beneficiarios que están afiliados a la institución desde antes de mayo de 1997, recibirán sus pagos en una fecha distinta, en este caso será el día 3 de diciembre.

El Seguro Social informó que, en caso de que los afiliados no vean sus pagos reflejados en sus cuentas poco después de los días antes mencionados, no deben preocuparse, ya que en ocasiones tarda en reflejarse hasta 72 horas.

No obstante, si después de este plazo de tiempo los beneficiarios siguen sin percibir sus depósitos, deberán comunicarse con la SSA para resolver el inconveniente.

Quiénes pueden aplicar a los programas del Seguro Social en Florida

Las personas en Florida que quieran formar parte de alguno de los programas del Seguro Social, pueden presentar una solicitud a través del sitio oficial de la SSA, en donde se evaluará su elegibilidad y al tipo de programa al que pueden pertenecer, de acuerdo con el perfil de cada usuario.

Cuando no se recibe el pago del Seguro Social, primero hay que comunicarse con el banco (Unsplash/David Hahn)

De acuerdo con la dependencia, existen cuatro programas a los que cualquier ciudadano de Florida y del resto del país pueden solicitar unirse:

Por discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés): está enfocado para personas a las que les hayan diagnosticado alguna condición o discapacidad que les impida trabajar, como ceguera o enfermedades crónicas.

(SSDI, por sus siglas en inglés): está enfocado para personas a las que les hayan diagnosticado alguna condición o discapacidad que les impida trabajar, como ceguera o enfermedades crónicas. Jubilación : está disponible para todos los ciudadanos de Estados Unidos que tienen 62 años o más, y que hayan trabajado al menos una década y pagado sus impuestos al Seguro Social.

: está disponible para todos los ciudadanos de Estados Unidos que tienen 62 años o más, y que hayan trabajado al menos una década y pagado sus impuestos al Seguro Social. Ingreso de Seguridad Suplementario : este se otorga para los adultos mayores de 65 años, o para personas con ingresos muy bajos o nulos.

: este se otorga para los adultos mayores de 65 años, o para personas con ingresos muy bajos o nulos. Para cónyuges y familiares sobrevivientes: está destinado a los hijos, padres o cónyuge de los beneficiarios al Seguro Social que hayan perdido la vida, y que durante su vida laboral hayan pagado sus impuestos a la institución.

Cómo solicitar un número de Seguro Social por primera vez

De acuerdo con la SSA, el número de Seguro Social está compuesto por nueve dígitos que es único e intransferible. Este requisito es necesario para realizar diversos trámites en Estados Unidos como presentar impuestos, iniciar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, obtener un pasaporte, reclamar beneficios del gobierno y solicitar un préstamo.

Las personas que sobrevivieron a un familiar fallecido son candidatos para recibir beneficios del Seguro Social (Pexels/Julia M Cameron)

Para obtener por primera vez su número de seguridad social se puede presentar una solicitud a través de internet, y después ir a una oficina local de la dependencia para mostrar la documentación requerida.

Una vez que se apruebe la solicitud, se recibirá una tarjeta del Seguro Social con el número a través de correo tradicional, en un plazo máximo de 14 días.