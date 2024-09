Cuándo se podrá ver el eclipse de Superluna en México y EE.UU.

El 17 de septiembre de 2024 se producirá en Estados Unidos y México un evento astronómico que fue destacado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés): el eclipse de Superluna, también llamado Superluna de Cosecha. Este fenómeno no solo representa una luna llena que ocurre cerca del perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita, sino que también habrá un eclipse parcial. La combinación de estos eventos es un espectáculo especial para los observadores del cielo en la región.

Durante el eclipse lunar, el astro parecerá ligeramente más grande y brillante que una luna llena promedio. La NASA explica que es por eso que coloquialmente a esta fase se la llama “Superluna”. Solo una pequeña porción de este satélite estará sumergido en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre. La mayor parte del disco lunar estará en la penumbra, la zona más tenue de la sombra, lo que le dará a la luna un matiz rojo-marrón en lugar de su típico brillo blanco.

Por qué se llama Luna de Cosecha a este fenómeno astronómico Unsplash

Este fenómeno será visible desde la mayor parte de América del Norte y del Sur, Europa, casi toda África, partes del oeste de Asia y Rusia, así como algunas zonas de la Antártida, según explican en el medio Space. La Luna Llena de Cosecha, como se le denomina a menudo durante el mes de septiembre, recibe este nombre al estar asociada a la época en la que se suele recolectar los cultivos en el hemisferio norte, marcando el final del verano boreal.

Dónde ver el eclipse de Superluna de septiembre en EE.UU. y México, según tu ubicación

Los especialistas aseguran que el mejor momento para ver el eclipse lunar parcial depende de la ubicación del observador. Para los que se encuentran en estados dentro de la zona horaria del Este de EE.UU., el eclipse alcanzará su fase más oscura cuando la luna esté más cubierta por la umbra de la Tierra alrededor de las 22.44 hs del este del 17 de septiembre. En el caso de México, se podrá ver en todo el país latino.

Especialistas recomiendan utilizar binoculares o telescopio para ver la Luna de Cosecha de septiembre en EE.UU. Shutterstock

Estados de EE.UU. para ver mejor el eclipse lunar

Este es el mejor momento para apreciarlo si las personas se encuentran en Connecticut, Delaware, Florida (la mayor parte, excepto la parte del Panhandle), Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan (la península inferior y el área de Detroit), New Hampshire, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Vermont, Virginia y West Virginia.

Para aquellas personas que se encuentran en otras regiones como es la Costa Oeste (California, Nevada, Oregón y Washington), el fenómeno astronómico podrá apreciarse con mayor claridad a las 19.44 hs del Pacífico. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que en todos los casos, se requerirá del uso de binoculares o telescopios para obtener una mejor experiencia.

Es que de esta forma, se podrán apreciar las variaciones del color de la luna, que solo son perceptibles para quienes utilizan esta tecnología. Es que así se logra distinguir el contraste en los cráteres y otras características de la superficie lunar.

Cómo ver el eclipse lunar de septiembre en EE.UU JOHAN ORDONEZ - AFP

Recomendaciones para ver mejor un eclipse lunar

Para disfrutar de un eclipse lunar, los expertos aconsejan seleccionar un sitio alejado de la contaminación lumínica. Estos lugares ofrecen una visibilidad superior de este tipo de fenómenos. Además, para tener una mejor experiencia, se debe encontrar un lugar que tenga la vista sin obstrucciones en el horizonte, especialmente si el eclipse ocurre al amanecer o al atardecer.

Es importante saber que no es necesario utilizar filtros especiales en estos casos, ya que no generan daño en los ojos de las personas, como sucede con los eclipses solares. Sin embargo, un filtro para telescopios puede ser útil para reducir el brillo y mejorar la nitidez de la visión durante este evento.

LA NACION