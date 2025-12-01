Cuándo vuelve la ola de frío invernal y cuánta nieve caerá en Nueva York y Nueva Jersey esta semana

Una nueva irrupción de aire gélido avanzará sobre el noreste de Estados Unidos esta semana y coincidirá con el paso de una tormenta proveniente del sureste del país norteamericano. El sistema, capaz de dejar nevadas de diversa intensidad, afectará primero a Nueva Jersey y luego a la ciudad de Nueva York, según la información difundida por las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Clima invernal en Nueva Jersey: primeras acumulaciones de nieve y tránsito complicado

La oficina del NWS de Philadelphia/Mt. Holly detalló que una zona de alta presión cruzará la región este lunes y dará paso a un escenario calmo y despejado durante el lunes. Sin embargo, el respiro durará poco: durante la noche, un sistema de baja presión se formará sobre el sureste y avanzará hacia el noreste, para acercarse a la región durante el martes.

Las zonas con mayor probabilidad de nieve significativa se concentrarán en el noroeste de Nueva Jersey, donde se esperan entre 3 y 5 pulgadas (7 a 12 cm), con potencial de 4 a 8 pulgadas (10 a 20 cm) en elevaciones superiores a 1500 pies (457 metros) NWS

Ese ciclón aportará humedad suficiente para generar lluvias generalizadas, con tramos de nieve al inicio del evento en sectores del interior de Nueva Jersey.

La agencia explicó que el ingreso más temprano de la precipitación podría favorecer la aparición de nieve incluso cerca del corredor I-95, aunque por un período limitado antes del cambio a lluvia.

Estas son las características principales del clima invernal que se espera en Nueva Jersey:

La precipitación comenzará tarde en la noche del lunes, con probabilidades que alcanzarán el 90% durante el martes.

La línea de nieve avanzará al norte con rapidez: al amanecer del martes se ubicará cerca o apenas al noroeste de la I-95 y por la tarde saltará hasta las inmediaciones de la I-78.

Las zonas con mayor probabilidad de nieve significativa se concentrarán en el noroeste de Nueva Jersey , particularmente en los condados montañosos. Allí se esperan entre tres y cinco pulgadas (siete a 12 centímetros), con potencial de cuatro a ocho pulgadas (diez a 20 centímetros) en elevaciones superiores a 1500 pies (457 metros).

significativa se concentrarán en el , particularmente en los condados montañosos. Allí se esperan entre tres y cinco pulgadas (siete a 12 centímetros), con potencial de cuatro a ocho pulgadas (diez a 20 centímetros) en elevaciones superiores a 1500 pies (457 metros). El condado de Sussex permanece bajo Vigilancia de tormenta invernal, mientras que áreas alrededor del corredor I-78 y el norte del estado figuran bajo Aviso de clima invernal por acumulaciones previstas de hasta cinco pulgadas (12 centímetros).

El tránsito del martes por la mañana será riesgoso en estas zonas debido a la primera nevada de la temporada, según advirtió el NWS.

Luego del paso del sistema, las temperaturas descenderán rápidamente y podrán generar placas de hielo el martes por la noche, sobre todo donde la nieve se haya convertido en lluvia y vuelva a congelarse.

El frío regresará con fuerza hacia el jueves a la noche: la llegada de otro frente provocará la noche más fría de la temporada hasta el momento.

Clima invernal en la ciudad de Nueva York: nieve y lluvia

El NWS de Nueva York indicó que la jornada del lunes transcurrirá con aire frío detrás de un frente que ya se alejó del área metropolitana. Las máximas se mantendrán entre 30°F y 40°F (-1°C y 4°C), mientras que las ráfagas del noroeste reforzarán la sensación invernal.

En la ciudad de Nueva York y áreas costeras, la acumulación de nieve será mínima o nula, y donde se acumule, difícilmente superará las 3 pulgadas (7 cm), debido al ingreso de aire cálido desde el Atlántico NWS

El verdadero cambio llegará este martes. El organismo detalló que una baja presión en desarrollo a lo largo de la costa del Atlántico Medio se profundizará y pasará al sureste del área metropolitana durante la noche. Este patrón reforzará el ingreso de aire templado en niveles bajos y desplazará la nieve inicial hacia el interior.

Estas son las características principales del clima invernal que se espera en la ciudad de Nueva York:

La precipitación comenzará temprano el martes.

Las zonas al norte y oeste de la ciudad recibirán nieve al inicio, mientras que en los barrios más cercanos al océano, las precipitaciones comenzará en forma de como lluvia.

En los condados de Orange, Rockland, Putnam y el oeste de Passaic rigen avisos y vigilancias por acumulaciones de dos a siete pulgadas (cinco a 17 centímetros), especialmente en zonas elevadas.

En la ciudad de Nueva York y áreas costeras, la acumulación de nieve será mínima o incluso nula.

El martes por la noche, cuando las temperaturas desciendan por debajo de 32°F (0°C), generarán hielo en superficies mojadas.

A partir del jueves, la llegada de un frente ártico instalará temperaturas entre 10°F y 15°F por debajo de lo habitual. El NWS adelantó que el viernes será una de las jornadas más frías del tramo final del año, con máximas apenas por encima de 32°F (0°C).

Clima en el resto del estado de Nueva York: nieve en Albany y Buffalo

El NWS de Albany anticipó que el norte y este del estado enfrentarán una nevada más uniforme y persistente. La oficina señaló que detrás del frente que pasó el fin de semana se instaló aire frío, lo que favorecerá que la mayor parte del evento del martes ocurra en forma de nieve. El sistema, procedente de la corriente del sur, aportará humedad abundante y desarrollará una baja costera que se intensificará a lo largo del día.

La mayor parte del Valle del Hudson, los Catskills, Berkshires y el sur de Vermont recibirán de 3 a 7 pulgadas (7 a 17 cm), con una probabilidad de entre el 50% y el 80% de superar las 6 pulgadas (15 cm) en zonas montañosas NWS

Las nevadas comenzarán alrededor del amanecer del martes y continuarán durante toda la jornada.

La mayor parte del Valle del Hudson, los Catskills, Berkshires y el sur de Vermont recibirán tres a siete pulgadas (siete a 17 cm).

En zonas montañosas como los Catskills y Berkshires, el NWS destacó probabilidades de entre el 50% y el 80% de superar las seis pulgadas (15 centímetros).

La zona de Albany capital y limítrofes retiene una posibilidad moderada de llegar a las seis pulgadas (15 centímetros), aunque es poco probable superar las diez pulgadas (25 centímetros).

La nevada se retirará de oeste a este durante la noche del martes, lo que dejará un ambiente muy frío y cielos despejados.

El miércoles continuará estable, aunque otro frente podría generar nevadas dispersas el jueves.

En Buffalo, el aire frío posterior al sistema del martes podría reactivar bandas de nieve por efecto lago entre jueves y viernes, cuando el frente ártico estabilice la región en temperaturas muy por debajo de lo habitual.