Ola de frío en EE.UU.: qué protecciones laborales existen para quienes trabajan al aire libre

Un sistema invernal avanzará por Estados Unidos este fin de semana y modificará el estado del tiempo en amplias zonas del territorio. En este contexto, surge la necesidad de revisar en qué medida las normas laborales y de seguridad vigentes establecen responsabilidades para los empleadores y resguardos para quienes deben desarrollar sus actividades en exteriores.

El pronóstico de EE.UU. para los próximos días

Las previsiones contemplan nevadas de distinta intensidad, ráfagas de viento que afectarán la visibilidad y un descenso generalizado en los valores térmicos. El pronóstico oficial anticipa un escenario complejo entre el Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos, el noreste y parte del sur de EE.UU.

Un nuevo episodio invernal ingresará desde este viernes, con sistemas superpuestos que dejarán nevadas por efecto lago con tasas de hasta 2 pulgadas por hora en el Noreste Canva

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que una masa de aire frío favorecerá la formación de nieve generada por el efecto lago en los alrededores de los lagos Superior, Erie y Ontario. Las precipitaciones podrían alcanzar tasas de acumulación de varias pulgadas por hora y generar franjas de copos persistente.

En áreas del noreste podrían registrarse ráfagas que reduzcan la visibilidad en lapsos breves, lo que afectará no solo la circulación vehicular sino también la actividad laboral en zonas sin resguardo. Los organismos federales y estatales mantienen directrices sobre riesgos climáticos, aunque el alcance varía entre jurisdicciones.

Si bien a nivel federal no existe una norma específica para la exposición al frío, sí se reconocen los peligros asociados a temperaturas bajas y se exige a los empleadores adoptar medidas preventivas.

Marco legal frente al frío: obligaciones del empleador según las normas federales

La Ley de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (OSHA, por sus siglas en inglés) exige que cada empleador ofrezca un entorno libre de peligros reconocidos. Aunque la normativa no incluye un estándar exclusivo para el trabajo en frío, sí establece que el estrés térmico es un riesgo que debe ser prevenido.

De esta forma, los empleadores deben informar sobre los peligros, capacitar al personal y adoptar medidas que reduzcan la exposición a condiciones invernales severas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el estrés por frío incluye la posibilidad de sufrir hipotermia, congelación, pie de trinchera y sabañones (inflamación de la piel).

Estas afecciones se originan cuando el cuerpo pierde calor más rápido del que puede producir, situación que se intensifica en ambientes ventosos, húmedos o con temperaturas bajo el punto de congelación.

La protección laboral para trabajos al aire libre durante una ola de frío o en condiciones invernales se centra principalmente en la responsabilidad del empleador de mantener un lugar seguro MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Solo algunos estados cuentan con regulaciones específicas que integran tanto el calor como el frío dentro de los riesgos laborales. Entre ellos se mencionan disposiciones sobre temperaturas mínimas de 60°F (15.5°C) en espacios interiores, como en Minnesota, donde se fijan valores inferiores a los cuales no debería realizarse trabajo prolongado si no existen razones operativas que lo justifiquen.

A nivel estatal, el avance legislativo es desigual. Varias jurisdicciones regulan únicamente la exposición en interiores, mientras otras intentan desarrollar sistemas más amplios de protección térmica para actividades tanto en exteriores como en áreas cerradas.

Las normativas de seguridad laboral buscan resguardar a los empleados contra amenazas derivadas de temperaturas extremas. Aunque gran parte de la regulación se enfoca en prevenir enfermedades por calor, con estados como Oregon y California que establecen requisitos estrictos sobre acceso a sombra, hidratación adecuada y protocolos de adaptación, también existen directrices para condiciones de frío extremo.

Las normativas buscan resguardar a los empleados contra amenazas derivadas de temperaturas extremas Freepik

Protecciones laborales al aire libre en situaciones de clima extremo

Las directrices de OSHA recomiendan establecer áreas cálidas para descansos frecuentes y ajustar los horarios de trabajo para reducir las tareas más intensas durante los períodos de mayor frío. También sugieren evitar la exposición continua en jornadas con temperaturas peligrosas y adoptar sistemas que permitan monitorear señales tempranas de estrés térmico entre los trabajadores.

El uso del denominado “sistema de compañeros” es una práctica recomendada para identificar síntomas de manera temprana. Del mismo modo, se considera necesario implementar períodos de aclimatación, especialmente para quienes regresan luego de ausencias prolongadas.

La hidratación es otro elemento clave. Algunos estados mencionan la provisión de agua o bebidas calientes durante la jornada laboral. El Departamento Laboral de Nueva York aconseja evitar productos con cafeína y priorizar líquidos templados que faciliten la recuperación de calor corporal.

Ciertas jurisdicciones solo regulan las exposiciones en interiores, mientras que otras han establecido protecciones integrales para entornos laborales tanto interiores como exteriores durante el clima invernal Freepik

La prevención del estrés por frío incluye el uso de varias capas de ropa. Las recomendaciones de OSHA consisten en:

Utilizar una capa interna que aleje la humedad del cuerpo.

Una capa media que aporte aislamiento térmico.

Una capa externa que reduzca el impacto del viento y la precipitación.

La protección de manos, pies, orejas y rostro es fundamental, y en temperaturas bajo cero se sugiere utilizar manoplas cuando la tarea lo permita.

Los empleadores, según la normativa federal, no están obligados a proporcionar ropa común de invierno, salvo en circunstancias específicas. Sin embargo, se espera que informen sobre el uso correcto del equipo disponible y que establezcan protocolos para emergencias relacionadas con las bajas temperaturas.

Las protecciones de OSHA y de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) permiten que los trabajadores rechacen tareas cuando exista riesgo grave.

La NLRA ampara acciones concertadas cuando varios empleados plantean una situación de peligro, siempre que se cumplan condiciones como la buena fe y la ausencia de huelgas encubiertas.

Proyectos legislativos en curso para regular la exposición al frío en el trabajo

Algunas propuestas estatales buscan avanzar hacia regulaciones más estrictas. En Illinois, dos iniciativas legislativas pretenden fijar estándares para el trabajo en frío y calor extremos, lo que incluye estaciones de calentamiento, descansos pagos y límites de exposición.

Durante 2025, varios estados presentaron proyectos similares, aunque con resultados distintos según el proceso legislativo local.

En Rhode Island, el proyecto SB 586 busca establecer medidas obligatorias como descansos, equipo de protección y capacitación regular para supervisores. Aunque el Senado aprobó la iniciativa, el proyecto quedó sin avance definitivo.